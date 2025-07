Riigikogus puudub üksmeel, kas arutada erakorraliselt kirikute seadust

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu hinnangul peaks parlament kokku tulema suvel. Tema sõnul võiks seaduse fookus olla kitsam ja suunatud Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku ja Moskva Patriarhaadi suhetele.

"Ma olen ikka valitusele toonud näiteks Lätit, kus 2022. aasta sügisel selles küsimuses saabus õiguslikult selgus. Konkreetselt keskenduti just Moskva Patriarhaadi kirikuga seotud probleemidele. Eesti valitsus valis sellise üldoikumeenilise käsitluse kõigi usuühenduste poolt, kus ongi need eufemistlikud formuleeringud presidendile probleeme tekitanud," rääkis Reinsalu.

Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (RE) märkis, et kavandatav seadus erineb Läti omast.

"Praegune tekst on natukene teise lähenemisega kui Lätis on kogu seda kirikuõigust reguleeritud. Lätis on iga konfessiooni kohta oma seadus," ütles Timpson. "Tegelikult olen peaaegu kindel, et olemasolevat teksti saab tõlgendada lähtuvalt meie olukorrast, et seal midagi liiga keerulist ei tohiks olla."

Madis Timpson (RE) ja Lauri Läänemets (SDE) ütlevad, et riigikogul tuleb sügisel otsustada, mil moel täpselt presidendi poolt teist korda tagasi saadetud seadust muuta.

"Valitsus ei ole suutnud presidendi kantseleiga piisavalt arutelusid teha, et leida selline võimalus, kus usuvabadus on hoitud ja julgeolek on tagatud. Julgeolekuprobleem pole kadunud," lausus Läänemets.

President Alar Karis jättis seaduse teistkordselt välja kuulutamata, sest tema hinnangul on see vastuolus põhiseaduse kolme paragrahviga ning piirab ebaproportsionaalselt ühinemise- ja usuvabadust.

Keskerakond on algusest peale olnud vastu kirikute ja koguduste seaduse muutmisele.

"Meie arvates selle eelnõu koht on ajaloo prügikastis. Meie pigem saadaks selle sinna, aga kui see jälle jõuab menetlusse, siis vaatame. Võib olla teeme muudatuettepanekud, mis tegelikult muudaksid selle eelnõu sisu mitte oleksid kosmeetilised," ütles Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev.

Reinsalu sõnul oleks mõistlikum seadust muuta kui jätta see muutmata ja lasta riigikohtul otsustada.

"Kui jääb ühiskonnas niisugune vastasseisu loogika sellistes küsimustes ka õhku, et on kaheldav ja vaieldav see, siis see ei ole hea," sõnas Reinsalu.