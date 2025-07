Tallinna taasühinenud võimuliit otsustas lasteaiatasu 1. septembrist kaotada

Linnavalitsus otsustas esmaspäevasel istungil, et volikogule saadetakse otsustamiseks määruse eelnõu, millega 1. septembrist kaob Tallinna munitsipaallasteaedades kohatasu.

Istung peeti samal päeval, kui Reformierakond oli teatanud, et võtab vastu Ossinovski ettepaneku pealinna võimuliitu naasta, tingimuseks, et lasteaiatasu kaotatakse.

Otsus linnavalitsuses ei olnud üksmeelne, selle poolt ei hääletanud ei Eesti 200 ega Isamaa liikmed.

Haridusvaldkonna abilinnapea ja Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin ütles juba varem ERR-ile, et Eesti 200 ei saa lasteaiakohatasu kaotamist toetada, sest selle vastu on nii munitsipaallasteaedade kui ka eralasteaedade ja -lastehoidude esindajad. Jašin lisas, et küll koalitsioonikaaslased teavad, kust volikogus otsuse vastuvõtmiseks puuduolevad hääled hankida. Teatavasti on lasteaiatasu kaotamise ettepaneku lisaks Reformierakonnale teinud ka Keskerakond.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles, et nii kaua, kui on selgusetu, kust tuleb täies mahus rahaline kate kohatasu kaotamisele, ei saa nad seda toetada.

"Teisipäeval jätkame sealt, kus töö paar nädalat tagasi peatati. /.../ Isamaa selge tingimus, et peab tegema linna eelarvestrateegia, kus pikaajaliselt näeme, mis on katteallikad lasteaiakohtadel," lausus Järvan.

Ossinovski ütles samuti, et lasteaiatasu kaotamine eeldab katteallikate ettenägemist linna eelarvestrateegias. Praeguseks on leitud umbes pool vajaminevast summast, töö jätkub, lisas ta. "Ma olen veendunud, et saame sellega hakkama, kui tahe on olemas, siis selle taha otsus ei jää," lausus Ossinovski.

Linnavolikogu peaks lasteaiakohatasu kaotamise üle hääletama 21. juulil toimuval istungil.

Neli võimuliitlast umbusalduse avaldamisel ei osale

Teisipäeval toimub Tallinna linnavolikogu erakorraline istung, kus on kaks punkti: umbusalduse avaldamine linnapea Ossinovskile ja temale asendaja määramine. Kuivõrd Reformierakond liikus tagasi võimuliitu, neli võimuerakonda ehk Reformierakond, Isamaa, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, hääletusel osaleda ei kavatse.

Ossinovski ütles, et selline on praegu nelja võimuliitlase ühine arusaam, ja peale homset volikogu istungit on plaanis taastada reformierakondlastest abilinnapeade (Pärtel-Peeter Pere ja Viljar Jaamu) ning kahe linnaosavanema (Sander Andla ja Doris Raudsepp) volitused.

Pärtel-Peeter Pere ütles esmaspäeval, et usaldust pole kerge taastada ning et seda saab teha samm-sammult ja päev-päevalt.

Ossinovski tegi esmaspäeval Reformierakonnale ametliku ettepaneku naasta koalitsiooni. Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus ja volikogu otsustasid jätkata tööd Tallinna linnavalitsuses ja linnapea umbusaldamisel mitte osaleda, koalitsioonis koostöö jätkamise eeldus on lasteaia kohatasu kaotamine.