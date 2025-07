Reformierakond jätkab Tallinna koalitsioonis

Esmaspäeval kogunenud Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus ja volikogu otsustasid jätkata tööd Tallinna linnavalitsuses ja linnapea umbusaldamisel mitte osaleda, koalitsioonis koostöö jätkamise eeldus on lasteaia kohatasu kaotamine.

Reformierakond teatas, et Reformierakonna fraktsioon teisipäeval Tallinna volikogus linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) umbusaldamisel ei osale.

Koalitsioonis jätkamise eeldus on Reformierakonna jaoks pealinnas lasteaia kohatasu kaotamine ja lisaeelarve kinnitamine volikogu 21. juuli istungil.

"Meie eesmärk oli teha alusharidus pealinnas maksuvabaks ehk kaotada lasteaia kohatasu alates 1. septembrist 2025. See eesmärk on täitumas. Rõhutan, et kogu aeg oli meie eelistus teha asi ära praeguste koalitsioonipartneritega," ütles Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere.

Pere sõnas, et koalitsioonis usalduse taastamine nõuab aega ja sisulist tööd. "Oleme otsustanud vastutada ning liikuda edasi," lisas ta.

Esmaspäeva hommikul tegi Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) Reformierakonnale ametliku ettepaneku naasta kolme erakonna kõrval Tallinna linna juhtimise juurde.

Võimutüli Tallinnas jõudis avalikkuse ette 2. juunil, kui Reformierakond esitas ettepaneku lisada pealinna eelarvesse lasteaia kohatasu kaotamine.