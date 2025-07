Turistid veedavad Lõuna-Eestis pahatihti vaid ühe päeva

Üle 70 protsendi välisturistidest ei jõua Eestit külastades Harjumaalt kaugemale. Isegi kui jõutakse Tartusse, ei liiguta eriti kagu poole edasi.

"Tallinna efekt jõuab Lõuna-Eestisse – need väliskülastajad, kes Tartusse jõuavad, need suure tõenäosusega ei jõua Lõuna-Eestisse edasi. Sellel on erinevaid põhjuseid, miks see niimoodi on. Kui mõelda tagasi kultuuripealinna aastale, siis meil tehti väga suurt tööd, et Tartu ja Lõuna-Eesti oleksid pildis ka välismaal erinevates sihtriikides. Täna me lihtsalt paraku seisame selle olukorra ees, et ressursid, mis kultuuripealinnal kasutada olid, seda meil täna enam kasutada ei ole," lausus Lõuna-Eesti turismiklastri juht Kanni Kallastu.

Tartumaal ja Lõuna-Eestis on põhilised külalised lätlased. Ahhaa keskusele on eelnevad kaks aastat olnud külastajaarvudes rekordilised. Kuid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on sel aastal Ahhaad külastanud 50 000 külastajat vähem.

Ära on kadunud eestlased, keda on ligi 40 000 võrra vähem. Lätlasi on Ahhaa külastajatest umbes 20 protsenti, kuid tänavu on ka neid vähem ning suur osa neist ei jää piirkonda kauemaks kui üheks päevaks.

"Nii palju, kui oleme jälginud Google`it, Tripadvisorit, siis peamine põhjus külastada Tartut on Ahhaa. Kindlasti nad teevad siin ka midagi muud. Ahhaa külastus on keskmiselt 3,5 tundi ja edasi nad külastavad muid kohalikke vaatamisväärsusi, aga tuleb tunnistada, et päris paljud lätlased lähevad ööseks tagasi, et nad ei jää siia ööbima kahjuks," ütles Ahhaa teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk.

Tartu hotellide täituvus ja piirkonnas ööbimine on seotud Lõuna-Eestis toimuvate suurte mitmepäevaste sündmustega, mida on olnud võrreldes eelmise aastaga vähem. Sellest tulenevalt on ka välisturistide osakaal olnud väiksem kui möödunud aastal ning ööbimised muutunud lühemaks.

"Kui piirkonda on võimalik tuua mitmepäevaseid rahvusvahelisi sündmusi, mis kõnetavad laiemat inimeste hulka, siis kindlasti ka ööbimiste osakaal muutub. Juulikuus ongi WRC ralli, seal juba osakaal muutub. On olnud ettevõtete üritused ja konverentse ja muid selliseid, aga publikule avatud üritused on pigem olnud lühemad. Ja ööbimine on jäänud ka lühemaks, sellepärast et pole põhjust olnud pikemalt viibida," lausus Lydia ja Dorpat hotelli müügi- ja turundusjuht Angela Järg.