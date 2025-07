Bulgaaria võtab 2026. aasta jaanuarist kasutusele euro

Riigi euroalasse vastuvõtmise poolt hääletas täiskogul 531 ja vastu 69 parlamendiliiget, erapooletuid oli 79.

"See tähistab kõrghetke Bulgaaria põhjalikus ühinemisprotsessis, mis hõlmab rangeid analüüse ja intensiivset ettevalmistust," ütles Euroopa Liidu eesistujariigi Taani majandusminister Stephanie Lose.

Bulgaariast saab eurotsooni 21. liige.

6,4 miljoni elanikuga riik läheb Bulgaaria leevilt ühisrahale üle 19 aastat pärast ühinemist Euroopa Liiduga.

"Me tegime selle ära!" ütles Bulgaaria peaminister Rossen Jeliazkov.

"Täname kõiki institutsioone, partnereid ja kõiki, kelle pingutused tegid selle ajaloolise hetke võimalikuks. Valitsus on jätkuvalt pühendunud sellele, et üleminek eurole oleks tõhus ja sujuv kõigi kodanike jaoks," ütles Jeliazkov sotsiaalmeediaplatvormil X.

EL-i rahandusministrid seadsid vahetuskursiks üks euro 1,95583 Bulgaaria leevi eest.

"Ühinemine eurotsooniga on palju enamat kui lihtsalt leevi asendamine euroga. See on helgema ja veelgi õitsvama tuleviku ehitamine Bulgaaria ja tema kodanike jaoks Euroopa südames," ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Valdis Dombrovskis.

"Euro toob uusi võimalusi, investeeringuid, töökohti ja kasvu," lisas ta.

Euroopa Komisjon teatas eelmisel kuul, et EL-i vaeseim riik on täitnud kõik karmid tingimused euro kasutuselevõtuks. Positiivse hinnangu andis ka Euroopa Keskpank (ECB).

Hiljutised arvamusuuringud näitavad, et Bulgaaria ühiskond on lõhenenud eurole ülemineku küsimuses. Inimeste skeptilisus on suuresti tingitud kartusest hindade tõusu ja ostujõu langemise ees.

President Rumen Radev šokeeris paljusid, kui ta tegi ettepaneku korraldada sel teemal rahvahääletus, kuid parlament ei teinud sellest välja.

Alates juunist on Sofias korraldatud meeleavaldusi Bulgaaria leevi toetuseks. Paremäärmuslikud opositsiooniparteid on kasutanud teemat Euroopa Liidu vastaste narratiivide loomiseks.

Euro toetajad rõhutavad, et üleminek EL-i ühisrahale aitab parandada riigi majandust ja tugevdada sidemeid läänega, samuti kaitsta Venemaa mõju eest.

2002. aasta 1. jaanuaril võttis euro kasutusele 12 riiki – nende seas Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka. 2007. aastal liitus Sloveenia, 2008. aastal Küpros ja Malta, 2009. aastal Slovakkia, 2011. aastal Eesti, 2014. aastal Läti, 2015. aastal Leedu ja viimati, 2023. aastal Horvaatia.

Bulgaaria soovis eurole üle minna juba varem, kuid Brüssel leidis, et inflatsioon on vajalike tingimuste täitmiseks liiga kiire.