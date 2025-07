USA senati liider loodab lähiajal vastu võtta Moskva-vastased sanktsioonid

Senatis valmis juba kevadel eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse Venemaale ja sellega koostööd tegevatele riikidele rängad sanktsioonid, kui Moskva keeldub koostööst Ukraina sõja lõpetamiseks.

President Donald Trump kritiseerib üha teravamalt Vladimir Putinit ning senati vabariiklased loodavad nüüd lähiajal uued Moskva-vastased sanktsioonid vastu võtta. Thune ütles, et senat teeb sanktsioonide kehtestamisel koostööd ka Valge Maja ja esindajatekojaga.

"Loodan, et saame selle enne augustikuu vaheaega saata istungile. Ilmselgelt on sel senatis kaheparteiline toetus. Ma arvan, et see on olemas ka esindajatekojas, vähemalt loodan seda. Valge Maja on väga pühendunud sellele, et saada see formaati, mida saaksime läbi arutada ja senatist läbi viia. Kas see juhtub järgmise paari nädala jooksul, see küsimus on veidi lahti, aga ma loodan, et see juhtub," ütles Thune.

Eelnõu koostasid vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Richard Blumenthal. Eelnõu kehtestaks 500-protsendilise tollimaksu kõikidele riikidele, mis ostavad Vene uraani, gaasi ja naftat.

Eelnõu kohaselt hõlmaksid õigusaktid nii Venemaad kui ka Kremli agressiooni toetavaid teisi isikuid ja nende suhtes võidakse kehtestada nii esmased kui ka sekundaarsed sanktsioonid. Erandit pakutakse riikidele, mis ostavad Vene toorainet, aga toetavad Ukrainat.

"Seaduseelnõu tegelik eesmärk on rünnata Putini kliente. Hiina ja India ostavad 70 protsenti Vene naftast ja gaasist. Olen alati uskunud, et see sõda lõpeb siis, kui Hiina läheb Putini juurde ja ütleb, et, aitab, sa teed meile juba haiget," märkis Graham.

Graham avaldas lootust, et senat hakkab sanktsioonide eelnõu menetlema juba järgmisel nädalal.