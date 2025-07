Terras liigub edasi riigi ühtse piletisüsteemi loomisega

Seoses plaaniga luua ühtne piletimüügiplatvorm MaaS X-tee telliti riigikantselei, transpordiameti, kliimaministeeriumi ja regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Tallinna linnavalitsusega koostöös hankega analüüs, mille valmimistähtaeg oli 8. juuli.

"Esimeses etapis olid transpordiplatvormi loomiseks vajalikud analüüsid - tehniline analüüs, õiguslik analüüs, ärimudeli analüüs ja integratsiooni analüüs. See etapp on lõppenud," ütles Terras ERR-ile.

Nüüd algab Terrase sõnul töö prototüübi loomiseks. "Tallinna linnal on endal MaaS platvorm, mis antakse kasutamiseks regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ja me ehitame analüüside põhjal prototüübi, mis peaks valmima 2026. aasta lõpupoole. Selle prototüübi lähteülesanne on see, et selle saab otse panna praktikasse," rääkis Terras.

Minister rääkis, et platvormi eesmärk on ühendada kõik transpordi liigid - rongid, trammid, bussid, parvlaevad, lennukid ja ka kergliikurid ning autod. "See oleks ühtne platvorm, kuhu terve transpordisüsteem on integreeritud. Ja eesmärk on sarnaselt Google Mapsiga võimaldada teekondade ühildamist algpunkti ja lõpp-punkti vahel erinevaid transpordi liike integreerides. Ja ühest kohast saaks ka osta selle integreeritud pileti," ütles Terras.

Praegu on erinevatel transpordiliikidel erinevad piletiplatvormid, rakendusliidesed ja broneerimisplatvormid. "Neid kõiki kokku pannes saame tervikliku lahenduse Eesti ühistranspordis, kus on võimalik ühest kohast saada kogu info, planeerida oma teekond ja osta ka pileteid," sõnas Terras.

Keldo: platvorm peaks võimaldama ka pileteid pikalt ette osta

Reformierakonda kuuluv majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et Terras peab nüüd valitsusele tutvustama kui palju see maksma läheb ja kust arenduseks raha leitakse. Samuti seda, kui palju see ühistranspordi kasutamist suurendaks.

Keldo ütles, et kuna ta on ka turismi eest vastutav minister, siis tema jaoks on oluline, et saaks ühest kohast osta erinevate transpordiliikide pileteid ja teha seda ka pikemaajaliselt ette.

"Välisturistidele on oluline see, et erinevaid pileteid saaks mitu kuud ette broneerida ja osta. Turistid planeerivad tihti turismireise pool aastat ja enamgi ette ja kui valitakse sihtkohta, marsruuti, lennupileteid, kohapealsed transporti, siis on ülioluline, et pikalt saaks ka siseriiklikult rongipileteid, bussipileteid ette osta. Uues arenduses peaks kindlasti sellega arvestama, seda on ka meie turismisektor soovinud," rääkis Keldo.