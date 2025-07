Leedu peaminister saadeti Valgevenest tulnud isetehtud õhusõiduki tõttu varjendisse

Algul oletati, et Leedu õhuruumi sisenes droon Shahed, mida Venemaa kasutab sõjas Ukraina vastu, kuid piirivalveteenistus teatas hiljem, et esialgsetel andmetel märkasid piirivalvurid Valgevenest tulnud ja alla kukkunud isetehtud väikest lennumasinat.

Vineerist ja vahtplastist valmistatud õhusõiduk kukkus alla suletud Šumskase piiripunkti lähedal, umbes kilomeetri kaugusel Valgevene piirist. Esialgsetel andmetel ei vedanud see lasti ega kujutanud endast ohtu.

Leedu kaitseväe teatel tuvastasid õhujõud Valgevenest Leedu piirile läheneva objekti.

NATO õhupatrulli sel ajal õhus viibinud hävitajad lülitusid ülesande täitmisele, kuid objekt kukkus peagi alla, mistõttu häire tühistati.

Kaitseväe teatel vahetasid nad piirivalvega teavet. Õnnetuspaigale saadeti objekti kaitsma sõdurite salk.

Seimi esimees Saulius Skvernelis kinnitas ajakirjanikele, et ta saadeti õhuruumi rikkumise tõttu varjendisse. "Juhtkonna julgeolekuteenistus ütles meile, et peame varjendisse minema, mida me ka tegime," lausus Skvernelis.

BNS-i korrespondendi sõnul saadeti varjendisse ka peaminister Paluckas, kes oli piiririkkumise ajal valitsushoones ajakirjanikega kohtumisel.

Skvernelise sõnul pidi ta varjendisse minema "lendava objektiga seotud intsidendi" tõttu. Ta ütles, et ei saa lisateavet avaldada. "Oluline on, et see enam ei lenda," ütles Skvernelis.

Leedu president Gitanas Nausėda on praegu visiidil Iirimaal.