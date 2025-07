Tallinna teedele on ilmunud kaugjuhitavad taksod

Kaugjuhitavad taksod sõidavad Tallinna tänavatel juulist. Kuna hetkel on saadaval vaid kaks autot, siis nende sõiduks tellimine ei pruugi olla lihtne. Mõistagi tõmbab juhita sõitev auto kõrvalseisjate pilke ja sellesse istuda on esimese hooga harjumatu.

Eesti tehnoloogia arendaja Elmo ja Saksa taksoplatvorm Bliq käivitasid Tallinnas maailma esimese tänavalegaalsete kaugjuhitavate autodega taksoteenuse avalikel teedel. Teenus, mis kasutab Elmo poolt arendatud ja transpordiameti poolt heaks kiidetud kaugjuhitavat tehnoloogiat ning litsentseeritud kaugjuhte, pakub Elmo hinnangul turvalist ja innovatiivset liikumisviisi Tallinnas.

Kaugjuhitava auto näol ei ole aga tegu robottaksoga ehk täiesti isesõitva masinaga, sest tegelikult on kaugjuhitaval sõidukil siiski juht olemas, kuid ta istub kontoris monitoride ja rooli taga.

Sõitja siiski ükskõik mida taksos teha ei saa, kuna juht on kaamera ja mikrofoni ühenduse kaugusel.

"Täna on see niimoodi seadistatud, et lihtsalt ühe nupuga saab sõitjaga rääkida, raadiot sättida, saab tooli vajadusel reguleerida - kõik need funktsionaalsused on võimalikud või juba on olemas," lausus ettevõtte Elmo tegevjuht Enn Laansoo Jr.

Kaugjuhitava autoga liiklemine ei ole aga arvutimäng, vaid nõuab harjutamist ja ka eksamite läbimist.

"Meie treeningprotsess näeb ette vähemalt 16 tundi treeningut ja siis sõltub inimesest, kas ta on piisavalt küps või mitte. Peale seda toimub transpordiameti poolt eksamineerimine. Kui ta selle eksami läbib, siis tal on õigus minna avalikele teedele sõitma, aga tegelikult läheb siis veel kuid aega, et ta kogeks ja saaks enesekindluse kõikides situatsioonides hakkama saada - erinevad ilmastikuolud, väiksemad või suuremad ohud teedel ja muu. See tuleb kogemustega," sõnas Laansoo Jr.

Kaugjuhitava auto monitorid. Autor/allikas: Elmo Remote

Kaugjuhi Janari Lillestiku sõnul ei ole erilist vahet, kas juhid päris autot või istud laua taga ning juhid sõidukit hoopis kaugusest.

"Ei ole vahet, sest siin on kõik samad funktsioonid nagu autol endal. Kojamehed, klaasisoojendus - kõike on võimalik siit juhtida," lausus Lillestik.