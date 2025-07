Starmer ja Macron kutsusid liitlasi üles suurendama survet Venemaale

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron juhtisid Ukraina abistamise "tahtekoalitsiooni" videokonverentsi Northwoodis asuvast NATO juhtimiskeskusest. Mõlemad riigijuhid kutsusid liitlasi üles avaldama suuremat survet Venemaale, et mõjutada Vene režiimi juhti Vladimir Putinit rahuläbirääkimistel osalema.

"Me peaksime muutma oma tööd rahu ettevalmistamiseks, sundides selleks Putinit läbirääkimiste laua taha. See koordineeritud surve muudab olukorda," ütlesid Starmer ja Macron.

Ukraina nn tahtekoalitsiooni uus peakorter Pariisis on juba avatud ning plaanis on Kiievisse luua koordineerimiskeskus, ütles Briti peaminister.

Ukrainat toetavate riikide tahtekoalitsioon suurendab majanduslikku survet Venemaale, et sundida ta läbirääkimiste laua taha, ütles neljapäeval Soome president Alexander Stubb peale videokonverentsi.

"Järeldused on selged: Ukraina julgeolekuplaan on paigas. Jätkame üheskoos Ukraina majanduslikku ja sõjalist toetamist. Suurendame majanduslikku survet Venemaale, sealhulgas sanktsioone, et sundida ta nõustuma relvarahuga ja tuua ta läbirääkimiste laua taha," kirjutas Stubb sotsiaalmeediaplatvormil X.

A useful meeting of the Coalition of the Willing supporting Ukraine, with 30 Allies and partners, first time including representatives of the United States. Thank you @Keir_Starmer and @EmmanuelMacron for your leadership.



The conclusions are clear: The planning of security… — Alexander Stubb (@alexstubb) July 10, 2025

Ta nimetas tahtekoalitsiooni neljapäevast kohtumist, kus osales 30 liitlast ja partnerit, kasulikuks.

Juhtides koos Macroniga videokonverentsi, ütles Starmer, et nad on jõudmas lõpule 30 riiki ühendava koalitsiooni juhtimis- ja kontrollsüsteemide väljatöötamisega.

Koalitsioon kavatseb relvarahu saavutamise korral saata Ukrainasse rahuvalvajad.

Starmer ja Macron leppisid kokku ka pilootprojektis, mille raames saadetakse kiirkorras tagasi Prantsusmaalt väikealustega üle La Manche'i väina Suurbritanniasse saabuvad migrandid.

"Esmakordselt võetakse väikealustega saabuvad migrandid kinni ja saadetakse lühikese aja jooksul Prantsusmaale tagasi," ütles Starmer.

Macron, kes on lõpetamas riigivisiiti Ühendkuningriiki, ütles omakorda, et Suurbritannia vähendab "tõmbetegureid", mis meelitab migrante ületama La Manche'i väina.

"Peaminister kinnitas tema valitsuse mobiliseerumist tegelema migrantide tõmbeteguritega, seal hulgas võitlema ebaseadusliku töötamise vastu," ütles Macron.

Lisaks allkirjastasid Starmer ja Macron neljapäeval kahe riigi tuumaheidutusjõudude tegevuse koordineerimise deklaratsiooni.

"Täna hommikul me allkirjastasime deklaratsiooni, mis esmakordselt kinnitab, et me koordineerime meie iseseisvaid tuumaheidutusjõude. Alates tänasest oleme kokku leppinud, et kui tekib äärmuslik oht meie kontinendile, võimaldab see mõlema riigi reageerimist," ütles Starmer ühisel pressikonverentsil Macroniga.

Thanks to our British friends as they continue to follow us on the Eutelsat adventure! We're over the moon to keep going with you.



Together we go further! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 10, 2025

Macron nimetas saavutatud kokkulepet märkimisväärseks ning rõhutas, et "me ei välista koordineerimist tuumaheidutuse valdkonnas".

"See on sõnum, mida peavad kuulma nii meie partnerid kui ka konkurendid," rõhutas ta.