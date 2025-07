USA suurpankur: Euroopa ei suuda USA ja Hiinaga sammu pidada

Maailma ühe suurima investeerimispanga JP Morgan juht Jamie Dimon ütles, et Euroopa konkurentsivõime ei suuda USA ja Hiinaga sammu pidada.

Dimon ütles, et kui SKP erinevus USA ja EL-i vahel oli 10–15 aastat tagasi 10 protsenti, siis nüüd on see palju suurem.

"See pole hea. Te kaotate," ütles Dimon Iirimaa välisministeeriumi korraldatud üritusel Dublinis.

Dimon on finantsmaailma üks mõjukamaid liikmeid ning liitus nüüd teiste kriitikutega, kes hoiatavad Euroopa konkurentsivõime languse eest. Eelmisel aastal avaldas Euroopa Keskpanga endine juht ja Itaalia ekspeaminister Mario Draghi raporti, mis keskendus Euroopa konkurentsivõimele.

Draghi tõi välja, et EL peab tegema kiiremaid otsuseid ja ulatuslikke investeeringuid, kui ta tahab Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga majanduslikult sammu pidada. Ka Dimon kutsus nüüd Euroopa riike üles oma majandusi reformima.

Dimon ise on olnud JP Morgani eesotsas alates 2006. aastast ning ütles, et finantsturud ei võta enam Donald Trumpi tariifiähvardusi piisavalt tõsiselt, vahendas Financial Times.

"Kahjuks arvan, et turul valitseb enesega rahulolu," ütles Dimon.

Dimon ütles siiski, et Trump tegi õigesti, kui pani lisatollide jõustamise pausile. Samas hoiatas ta, et majanduse nõrgenemise korral ootavad Trumpi administratsiooni ees keerulised ajad. Samuti kritiseeris ta veel demokraatide aetud vasakpoolset poliitikat ning nimetas New Yorgi linnapeakandidaati Zohran Mamdanit marksistiks.

Dimoni sõnul võib Trump lõpuks toetada oma poja Ericu kandidatuuri vabariiklaste juhiks. Dimon ütles, et tal pole poliitilisi ambitsioone, aga kui Trump toetab Ericu kandidatuuri, siis ta võib kaaluda poliitikasse sisenemist.