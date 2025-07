ERR Washingtonis ja Brüsselis: Trumpi samm ei pruugi olla lõplik

"Ekspertide hinnangul on suure tõenäosusega ka need praegused teated osa suurematest kaubandusläbirääkimistest, et endale edu saavutada," ütles Kalam ja viitas sellele, kuidas Trump on pärast Valgesse Majja naasmist korduvalt ähvardanud tollimaksudega, aga on neid samas ka edasi lükanud ja tühistanud.

Samas meenutas Kalam, et kuigi Trump rääkis veel nädala alguses, kuidas suhtlus Euroopa Liidu esindajatega on olnud väga meeldiv ja kuidas EL on oma suhtumist muutmas, siis samal ajal ütles ta ka, et EL peab ikkagi olema valmis, et kiri uute tollimaksude kohta teele pannakse.

"Samaaegselt hoiatatakse partnereid, et suuri ja ulatuslikke vastutolle pole mõistlik kehtestada, kuna see tekitaks ainult lisapingeid ja mingeid järeleandmisi Euroopa Liit USA-le tegema peab," rääkis ERR-i korrespondent USA-s. "Aga 1. augustini on veel aega ja usutakse, et selleks hetkeks on see pilt hoopis teistsugune, sest Trump on ju ka ise rõhutanud, et lõpuks taandub kõik ikkagi läbirääkimistele."

Ka ERR-i Brüsseli korrespondent Brüsselis Joakim Klementi tõdes, et Trumpi puhul on teatud ootamatus juba ootuspärane ning sarnast mustrit on juba ka varem nähtud. "Ja [ka] Euroopa Komisjon vastus tänasele teatele oli sarnane nagu me ka varem oleme näinud: me ei taha Euroopas seda kaubandussõda, me püüame läbi rääkida, et seda vältida, aga kui vaja, siis on Euroopa valmis oma huvisid kaubanduses kaitsma," ütles Klementi.

Samas oli tema hinnangul Trumpi laupäevane teade siiski pisut üllatav, millest andus tunnistust see, et osad Euroopa Komisjoni ametnikud pidid nädalavahetusel tööle jooksma, et aru saada, mis peaks järgmine samm olema.

"Euroopa Komisjon, kes neid kaubandusläbirääkimis peab, on öelnud, et nemad sellist kirja ei oodanud, et ollakse põhimõttelise kokkuleppe sõlmimisega ameeriklastega paari päeva kaugusel, et tehakse edusamme," kirjeldas Klementi.

Sama leidis ta, et Euroopa Komisjon on võtnud pigem pehmema liini, ega taha oma vastumeetmeid kehtestada enne, kui Trumpi viimased tollimaksud tegelikult kehtima hakkavad.

"Nii et ma ei ootaks Euroopalt vastus enne 1. augustit kohe kindlasti mitte. Pigem on siin vastu pausi peal, juba varem kehtestatud vastumeetmed, mis peaks teisipäeval uuesti jõustuma, lükatakse pigem edasi ja seda kõike nähakse osana läbirääkimistest. Eks me näeme, kas augustiks jõutakse kuhugi või tekib sarnane muster veel kord," ütles Klementi.

Trump on saatnud tosinale riigile kirjad, milles teatab kõrgemate tasude tõstmisest neist riikidest USA-sse veetavale kaubale. Määrad on riigiti erinevad. Näiteks Kanadale, Brasiiliale ja Lõuna-Koreale on teatatud lausa 50-protsendisest maksust. Euroopa Liidu puhul oli algul juttu 10-protsendisest baasmäärast, seejärel juba 20 protsendist. Maksudega loodab Trump, et riigid ja ettevõtted kolivad tootmise Ameerika Ühendriikidesse, kuna see võimaldaks neil oma kaupu USA-sse müües tollimakse vältida.