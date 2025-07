Bayrou valitsust võib oodata tagandamine

Prantsusmaa peaminister François Bayrou üritab eelarvepuudujääki vähendada ning tutvustab teisipäeval 2026. aasta eelarve põhielemente, mis sisaldavad kärpeid ja maksutõuse. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Bayrou poolt kavandatav eelarve on sedavõrd ebapopulaarne, et see võib tuua kaasa tema vähemusvalitsuse kukkumise.

Bayrou üritab vähendada 3,3 triljoni suurust riigivõlga ning plaanib eelarvet kärpida vähemalt 40 miljardi euro võrra.

"Me ei lase puudujäägil koguneda. Esimest korda väga pika aja jooksul kavatseb valitsus öelda, millised on piirangud, milliseid pingutusi on vaja teha ja milliseid otsuseid tuleb teha, et meid sellest surnud ringist välja tuua," ütles hiljuti Bayrou.

Bayrou kava järgi tuleb kokkuhoid eelkõige kulude kärpimisest. Bayrou valitsusel puudub aga parlamendi alamkojas Rahvusassamblees enamus. Eeldatavasti mõistab opositsioon Bayrou ettepanekud hukka, mis võib tuua kaasa tema umbusaldamise.

Bayrou suutis aasta alguses võtta vastu 2025. aasta eelarve, mis sisaldas 53 miljardi euro ulatuses kärpeid ja maksutõuse. Bayrou lubas siis alustada ka läbirääkimisi pensionireformi üle ning pälvis sellega vasaktsentristliku Sotsialistliku Partei toetuse.

Pensionireformi üle peetud läbirääkimised kukkusid aga eelmisel kuul läbi ning Bayrou ja vasaktsentristid läksid riidu. Peaminister ei saa umbusaldushääletusel enam sotsialistide toetusele loota.

Bayrou valitsuse püsimine sõltub nüüd parempopulistide ebakindlast toetusest. Populistid on andnud aga märku, et võivad pöörduda valitsuse vastu.

"See eelarve on tõehetk. 40 miljardi euro suuruse kokkuhoiu leidmine on muidugi keeruline. Aga see pingutus on hädavajalik," ütles üks Prantsuse minister Politicole.

Samal ajal ootavad ka investorid, et valitsus teeks Prantsusmaa rahanduse korda. Pariis kulutab sel aastal võla teenindamiseks 67 miljardit eurot.

Võimalik, et Bayrou peab eelarve vastu võtma põhiseadusliku mehhanismi abil, mis võimaldab parlamendis hääletusest mööda minna. Sarnast mehhanismi kasutas ka Bayrou eelkäija Michel Barnier. Prantsusmaa parlament hääletas seejärel Barnier' valitsuse tagandamise poolt.

Vasakrinne on juba korduvalt püüdnud Bayrou valitsust kukutada. Vasakpoolne poliitik Éric Coquerel ütles, et proovib seda uuesti teha, kui Bayrou esitab eelarve.

"See pole absoluutselt see eelarve, mida me vajame," ütles Coquerel.

Coquerel avaldas ka lootust, et 2026. aasta kohalike ja 2027. aasta presidendivalimiste eel otsustavad sotsialistid, et Bayrou valitsuse kukutamine on poliitiliselt vajalik.