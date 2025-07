Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tollipoliitikast tingitud vapustus sai läbi ning USA majandus kogub taas hoogu. Tarbijad suurendavad samm-sammult kulutusi, börsid saavutavad uusi rekordeid ning hirm majanduslanguse ees taandub.

USA president Donald Trump kirjutas kevadel alla korraldusele, millega kehtestas kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Tarbijate kindlustunne langes järsult, laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 kukkus 19 protsenti.

Maailm hoidis hinge kinni ja kartis halvimat. Kõige hullem aga hoiti ära ning ettevõtted ja tarbijad on saamas oma enesekindlust tagasi. Ka S&P 500 taastus ning rühib uutesse kõrgustesse. Jaemüük kasvab ning inflatsioon on endiselt kontrolli all.

"Tarbijad on meid ikka ja jälle üllatanud," ütles finantsfirma Barclays ökonomist Jonathan Millar. Ta eeldas varem, et USA majandust tabab sel aastal langus. Nüüd loodab Millar, et majandus kasvab aeglaselt edasi.

USA majandusel on endiselt käes turbulentsed ajad. Kasv pole kiire ning inflatsioon püsib endiselt üle föderaalreservi seatud sihttaseme. Tootmistegevus kahanes juunis neljandat kuud järjest. Trump aga ähvardab endiselt tollimaksudega, vahendas The Wall Street Journal.

Sellegipoolest on ettevõtete ja tarbijate väljavaated muutunud optimistlikumaks. Finantshiiglane JPMorgan teatas võimsast kasumist ning panga ökonomistid ei oota enam majanduslangust.

"Pärast esialgset šokki jäid kõik justkui ootele. Kuid teatud hetkel tuleb eluga edasi minna. Ja tundub, et see toimub," ütles JPMorgani finantsjuht Jeremy Barnum.

Ka teised USA finantshiiglased teatasid kasumite kasvust, lennufirma United Airlinesi teatel on reisiturg kasvutrendis. Töötuse määr on aga kukkunud 4,1 protsendini.

Idarannikul tegutseva frantsiisiketi Sunrise Social omanik Aaron Anderson ütles, et tollimaksude ja kõrgete intressimäärade tõttu on ta endiselt ettevaatlik. Suurte projektide rahastamise asemel investeerib ta aga rohkem turundusse ja personali.

"Pikaajalises perspektiivis olen endiselt optimistlik," ütles Anderson.