Ukraina uueks suursaadikuks Eestis saab Volodõmõr Bojetško

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas esmaspäeval määruse Kononenko diplomaatilise missiooni lõpetamise kohta Ukraina erakorralise ja täievolilise suursaadikuna Eesti ning määras ametisse Volodõmõr Bojetško.

Kononenko kirjutas sotsiaalmeedias, et viimase viie aasta jooksul on tal olnud erakordne au esindada Ukrainat kolmes riigis - Prantsusmaal, Hollandis ja Eestis. Ta rõhutas, et tunneb eriti teravalt sõjaaja vastutust, mil diplomaatilise töö iga päev on strateegilise tähtsusega.

"Töötasin järjepidevalt kõigis kõige olulisemates valdkondades: kuulivestidest kuni F-16 hävitajateni, usaldamatusest Ukraina Euroopa tuleviku suhtes kuni kandidaatriigi staatuse ja EL-iga liitumisläbirääkimiste alustamiseni," märkis Kononenko.

Samuti avaldas ta tänu oma partneritele, sõpradele ja kolleegidele, rõhutades, et ükski suursaadik ei võida üksi – edu saavutatakse ainult meeskonnana. Erilise tänu pühendas ta oma perekonnale ja abikaasale toetuse eest.

Uus suursaadik, ajaloolane ja diplomaat Volodõmõr Bojetško on varem pidanud mitmeid kõrgeid ametikohti Ukraina välisministeeriumis ning Ukraina meedia andmetel on tal kogemusi rahvusvahelistes struktuurides töötamisel.

Suursaadiku vahetus Eestis toimub Ukraina laiema valitsusremondi ja välisministeeriumis toimunud personalimuutuste taustal, mille käigus president vahetas välja ka riigi peaministri.

Kononenko määrati Ukraina suursaadikuks Tallinna 2023. aasta märtsis. Sama aasta juulis esitas ta oma volikirja president Alar Karisele.

Enne Kononenkot Eestis Ukraina suursaadikuna töötanud Marjana Betsa on praegu Ukraina asevälisminister.