Jermak: Ühendkuningriigi sanktsioonid lõikavad ära Kremli naftatulud

Ühendkuningriik on kehtestanud 137 uut sanktsiooni, mis on suunatud Kremli naftatulude vastu, teatas Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak.

"Täname Ühendkuningriiki järjekordse löögi andmise eest Vladimir Putini sissetulekuallikatele. Kokku 137 uut sanktsiooni tabavad Venemaa energiasektori südant lõigates ära Kremli ligipääsu naftatuludele, mida see kasutab oma sõja rahastamiseks Ukraina vastu," sõnas Jermak.

Jermaki sõnul on sihikule võetud 135 tankerit, mis kuuluvad Venemaa niinimetatud varilaevastikku ja mis on ainuüksi sel aastal ebaseaduslikult transportinud 24 miljardi dollari väärtuses Vene naftat.

Jermak lisas, et märkimisväärne osa nendest sanktsioonidest kehtestati Ukraina sanktsioonide rakkerühma palvel.

Eelkõige on sanktsioonid suunatud ettevõttele Intershipping Services LLC, mis registreerib laevu Gaboni lipu all ja võimaldab Kremlil teenida kuni 10 miljardit dollarit aastas. Samuti ettevõttele Litasco Middle East DMCC, mis on seotud Vene naftahiiu Lukoiliga ja mis jätkuvalt hõlbustab Vene nafta laiaulatuslikku transporti.

Jermak lisas, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on samuti alandanud Vene nafta hinnalage.

Jermaki sõnul toetab Ukraina täielikult seda strateegilist lähenemist ja lisas, et igapäevane surve Venemaa majandusele ei ole mitte ainult tee rahuni Ukraina jaoks, vaid ka julgeolekuni Euroopa ja maailma jaoks.

"Sanktsioonid peavad olema sihipärased, süsteemsed ja järeleandmatud. Koos oma partneritega töötame agressori ressursside vähendamise nimel – iga jumala päev," ütles Jermak.

Suurbritannia kandis Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirja veel 135 tankerit, mida seostatakse Moskva-juhitava varilaevastikuga, teatas varem päeval Briti välisministeerium.

"Uued sanktsioonid jätkavad võitlust varilaevastiku vastu. Need on suunatud 135 tankeri vastu, mis kuuluvad laevastikku, mis on alates 2024. aasta algusest ebaseaduslikult vedanud 24 miljardi dollari väärtuses lasti," seisis ministeerium avalduses.

Avalduses märgiti, et need piirangud järgnesid Euroopa Liidu ja Suurbritannia otsusele langetada Vene naftale kehtestatud hinnalage.

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et Euroopa Liidu Venemaa-vastaste sanktsioonide 18. pakett sisaldas piiravaid meetmeid 105 naftatankeri suhtes, mida Brüssel seostab Venemaalt pärit nafta transportimisega.