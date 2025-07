Reuters: Vene nafta- ja gaasitulud võivad langeda juulis kolmandiku võrra

Uudisteagentuuri Reuters arvutused näitavad, et naftahindade languse tõttu võivad Venemaa nafta- ja gaasitulud juulis aastases võrdluses väheneda kolmandiku võrra.

Reutersi arvutuste kohaselt vähenevad Vene nafta- ja gaasitulud 2025. aasta esimesel poolel aastases võrdluses 20 protsenti, küündides 5,4 triljoni rublani ehk umbes 68 miljardi dollarini.

Naftahindade langus on olnud Venemaale valus, kuna see suurendab eelarvepuudujääki. Nafta- ja gaasitulud on olnud Kremli jaoks kõige olulisem rahaallikas, moodustades ligi veerandi föderaaleelarve kogutuludest.

Nafta hind püsib aga endiselt suhteliselt madalal tasemel. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 68 dollarit barreli kohta.