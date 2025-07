WSJ: Trump sai mais teada, et Epsteiniga seotud paberitest käis läbi tema nimi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA justiitsministeerium vaatas kevadel läbi seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud dokumente ning leidis, et nendes paberites on mitu korda mainitud ka Donald Trumpi. Justiitsminister viis seejärel ka Trumpi asjaga kurssi.

Justiitsministeeriumi ametnike sõnul ütlesid minister Pam Bondi ja tema asetäitja mais toimunud kohtumisel presidendile, et Epsteiniga seotud dokumentidest käis läbi ka Trumpi nimi. Lisaks mainiti dokumentides ka paljude teiste tähtsate inimeste nimesid, teatas The Wall Street Journal.

Ametnike sõnul oli tegemist rutiinse kohtumisega, kus käsitleti mitut erinevat teemat. Leht rõhutab, et dokumentides mainimine ei tähenda tingimata, et isik on toime pannud väärteo.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Epsteiniga seotud paberites oli mainitud veel sadu teisi nimesid. Samuti ütlesid ametnikud Trumpile, et justiitsministeerium ei plaani avaldada rohkem Epsteiniga seotud dokumente, kuna materjal sisaldab lastepornot ja ohvrite isikuandmeid. Trump ütles kohtumisel, et toetab ministeeriumi otsust.

Suvel teatasid USA võimud, et põhjaliku läbivaatamise käigus selgus, et Epsteini nimekirja polegi olemas. Samuti teatati, et pole olemas täiendavaid dokumente, mis vääriksid avalikustamist. Ministeerium selgitas, et suur osa materjalist on salastatud, et kaitsta ohvreid ja takistada lapsporno levikut.

Pam Bondi ja tema asetäitja Todd Blanche ütlesid eelmisel nädalal, et dokumentides pole midagi sellist, mis õigustaks edasist uurimist või süüdistuse esitamist. Teisipäeval ütles Blanche, et ministeerium proovib lähiajal korraldada kohtumist Ghislaine Maxwelliga.

Maxwell oli Epsteini kaasosaline. 2022. aastal mõistis USA kohus Maxwellile karistuseks 20-aastase vangistuse. Prokuröride sõnul osales Maxwell kümme aastat skeemis, mis aitas Epsteinil alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitada.

Epstein oli rahvusvaheliselt tuntud miljardär, kelle kontaktide võrgustik ulatus USA poliitilise ja majanduseliidi tippu. Trump on samuti juba aastakümneid olnud osa New Yorgi ärieliidist, juba enne valituks osutumist suhtles ta kõrgetasemeliste poliitikute ja ärihaidega.

Epstein ise suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Trump ütles toona, et ta pole Epsteiniga juba umbes 15 aastat rääkinud.

Aastaid levisid väited, et Epstein kasutas nimekirja, et šantažeerida nii kuulsaid ja rikkaid inimesi. Kui Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, siis see vallandas vandenõuteooriate laine.

Paljud ameeriklased ei usu endiselt, et seksuaalkurjategija surma põhjuseks oli enesetapp. Paljud Trumpi toetajad eeldasid veel, et Epsteini dokumendid paljastavad globaalse eliidi seotuse seksuaalkurjategijaga.