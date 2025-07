Tallinki kaubaveomahud langesid, reisijate arv kasvas mõõdukalt

Tallinki reisijate arv tänavu teises kvartalis kasvas mullusega võrreldes 2,5 protsenti 1,5 miljoni reisijani. Teise kvartali lõpetas laevafirma 2,5 miljoni euro suuruses kahjumis, seda peamiselt tulenevalt 11 miljoni euro suurusest dividendi tulumaksust.

Kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu ulatus 207 miljoni euroni ning kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 37,4 miljonit eurot.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene sõnas, et reisijate arvu kasv peegeldab reisimisvõimekuse taastumist ja nentis, et olukord kaubavedudes on endiselt keerulisem.

Kaubaveoühikute arv langes teises kvartalis 23 protsenti, sõiduautode vedu kasvas 1,4 protsenti.

Nõgene märkis, et kõigele vaatamata oli ettevõtte juunikuu tulemus mõnevõrra mullusest parem. "Kahjumlikkuse üks põhjusi on olnud seisvad laevad, mille arv on praeguseks vähenenud neljalt kahele. Reisilaevade Star I müük ja Romantika prahtimine aitavad optimeerida varade kasutust, vähendada jooksvaid kulusid ning tuua lisatulu."

Esimesel poolaastal vedas Tallink kokku 2,5 miljonit reisijat, mis on 3,8 protsenti vähem kui mullu samal ajal. Poolaasta auditeerimata müügitulu ulatus 344,2 miljoni euroni, mis on 7,1 protsenti protsenti väiksem kui aasta varem.

Esimese poolaasta EBITDA langes 33,6 miljoni euroni, mis aasta varem samal perioodil oli 81,1 miljonit eurot. Ettevõtte puhaskahjum oli esimesel poolaastal 35,7 miljonit eurot, aasta varem oli puhaskasum 8,7 miljonit eurot.

"Esimene poolaasta tervikvaates on olnud mitmes mõttes katsumusterohke. Kannatanud on nii reisijate kui ka kaubaveo mahud, kus nõudlus on selgelt vähenenud," tõdes Nõgene, lisades, et investeeringud laevade uuendamisse ja põhitegevuse optimeerimine on eeldused edasi kasumlikkuse saavutamiseks.

Kruiisilaevad Baltic Princess ja Silja Serenade olid aasta alguses hoolduses kokku 68 päeva. Laevade hooldus maksis kokku 22 miljonit eurot. Lisaks dividendi tulumaksukohustusele suurendasid Tallinki finantskoormust ka laenumaksed ja intressikulud.