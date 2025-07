Reede toob endaga südasuvised soojakraadid

Reedel jääb madalrõhuväli Balti riikide kohale. Mõjusam on see Leedus ja Lätis, kus on sagedasi vihmahooge ja äikest. Eesti piirini ulatub ka nõrk kõrgrõhuala, mis suundub päevaks Soomest Loode-Venemaa kohale. Öösel on tänu sellele saju võimalus väiksem, aga vaikse ilmaga tekib laialdaselt udu. Päeval sajab hoovihma ja on äikeseoht ning õhumass on endiselt väga soe ja ilm palav.

Öö tuleb on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhusooja on 14 kuni 19 kraadi.

Reede hommikul on nii päikest kui ka pilvi. Kohati võib veidi vihma sadada ja olla udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Päeval sajab kohati hoovihma ja pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks, on äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sajupilvede all on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24 kuni 29, sajupilvede all ja kohati rannikul 20 kraadi ümber.

Õhtul sajab kohati hoovihma, on äikest ja suurem on selle võimalus Lääne- ja Lõuna-Eestis. Tuul on endiselt nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on kuni 25 kraadi.

Nädalavahetuse märksõnadeks on udused ja uduvihmased ööd ning soojad, hoovihmade rohked ja äikeselised päevad. Öösel on 14 kuni 20, päeval 23 kuni 29 kraadi.

Esmaspäeva öö on sajuta, päeval aga liigub vihmasadu lõuna poolt alates üle maa. Paiguti on äikest ja tugevat sadu.

Teisipäeva öösel on sooja lausa kuni 21, päeval kuni 26 kraadi ning mitmele poole hoovihma jagub nii ööseks kui ka päevaks.