Iisraeli ja Hamasi kõnelused kukkusid läbi

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu büroo teatas, et toob oma läbirääkimise meeskonna kodumaale. Ka Witkoff teatas veidi hiljem, et USA toob oma läbirääkijad kodumaale konsultatsioonidele.

Witkoff teatas, et Hamas ei ole näidanud üles huvi relvarahu saavutamise vastu. Witkoff lisas, et USA kaalub nüüd alternatiivseid võimalusi pantvangide kojutoomiseks. Ta ei selgitanud, mida ta nende alternatiivsete võimaluste all täpselt silmas pidas, vahendas The Telegraph.

Osapooled pidasid Kataris nädalaid kõnelusi, suuremaid läbimurdeid ei tehtud. Samal ajal halveneb Gaza humanitaarolukord, abiorganisatsioonid hoiatavad näljahäda eest.

USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee kritiseeris aga ÜRO-d. Ta postitas sotsiaalmeediasse fotosid, mis tema sõnul näitavad Gazasse toimetamata jäänud ÜRO abisaadetisi.

"ÜRO toit on kas Hamasi poolt röövitud või läheb päikese käes riknema," teatas Huckabee.

ÜRO teatel muudavad ohtlikud ja keerulised olud abi kohaletoimetamise keerukamaks.