ERR uuris, millele panustavad erakonnad Haapsalus kohalikeks valimisteks

Haapsalu volikogu suurim jõud on praegu valimisliit HaRi, millel on volikogus 12 kohta. Nad on koalitsioonis suuruselt teise jõu Isamaaga, millel on volikogus seitse kohta. Opositsioonis on EKRE, Keskerakond ja Reformierakond. Nii koalitsioon kui ka opositsioon ütlevad, et Haapsalu juhtimine vajab uut hingamist.

"Haapsalus on vaja uut energiat ja selget visiooni, tänane linnajuhtimine on väga väsinud," ütles Keskerakonna Läänemaa piirkonna esimees Julia Prokoptšuk.

Tähtsaks peetakse ka elukeskkonna parandamist. Keskerakonna sõnul vajab Haapsalu uut lasteaeda ja korralikku randa ning äärelinna piirkondade arendamist. Erakond kavatseb seista ka Haapsalu raudtee eest.

"Keskerakond on ainuke erakond, kes seal riigilisel tasandil on alati toetanud raudtee taastamist Haapsalus. Raudtee - see ei ole luksus, raudtee - elementaarne vajadus, mis toob siia linnale töökohti, elu," lausus Prokoptšuk.

Keskerakond veel linnapeakandidaati välja ei ütle. Erakonna Isamaa linnapeakandidaat on välisministeeriumi asekantslerina töötanud Olavi Seisonen. Ta ütleb, et Suklese aeg linnapeana on läbi.

"Meie eesmärk on valimised võita ja moodustada koalitsioon linnajuhtimiseks. Esimesena ma tooks välja linna juhtimise, me vajame juhtimisse uuendust ja mitte ainult uuendust, vaid ka seda, et linn rohkem edasi areneks. Kui vaatame Haapsalut, siis ta on hästi teenusmajandusele kaldu, aga meil oleks vaja sinna ka tuua rohkem rohkem tööstust," ütles Seisonen.

Lisaks tuleb tema sõnul tegeleda linna külastatavuse suurendamisega sügis- ja talveperioodil.

"Turism on meil hästi tähtis, me kindlasti soovime kõikide nende suurüritustega, mis Haapsalus on jätkata ja pigem leida võimalusi, kuidas neid kasvatada. Aga eraldi peame me tegelema sellega, mis on turismihooaja välisel ajal oluline, just selles vaates, et talvel ja sügisel ja varakevadisel perioodil Haapsalu linnas oleks ka inimesi. Ja nendel oleks tegevust just turistide võõrustamiseks," sõnas Seisonen.

EKRE linnapeakandidaat Martin Judanov ütleb, et Haapsalu vajab pikaajalist plaani ning tähtis on arendada Haapsalu haridusvõrku.

"See on üks väga tugev punkt meie valimiskampaania juures, et me tahame tuua Haapsalusse rohkem kõrgharidust, erinevate kõrgkoolide harusid ja selleks me siis näeme, et võiks arendada välja Kuuse tänava endise põhikooli kinnistu ja sinna rajada hariduslinnak, kus oleks ka huviharidus sisse toodud ja samuti ka büroopinnad," rääkis Judanov.

Lisaks tuleb Judanovi sõnul suurendada Haapsalu külastatavust talveperioodil ja teha korda mänguväljakud. EKRE seisab ka selle eest, et Haapsalu territooriumile ei tehtaks tuuleparke.

Reformierakondlane Roger Tibar ütles, et erakond Haapsalus oma nimekirjaga välja ei lähe.

"Oli mõistlikum minna valimisliidu alt eraldi nimekirjana välja ja seda me oleme teinud. Oleme moodustanud seltsingu, milleks on valimisliit Terve Haapsalu. See põhiasi, mida me näeme, et oleks vaja teisiti teha, on juhtimiskultuur, et ta oleks avatum, viisakam, kodanikukeskne. Aga sellele lisaks noorte ja lastesõbralik linnakeskkond on üks meie fookus," lausus Tibar.

Terve Haapsalu linnapeakandidaat alles selgub. Ka kaheksa aastat võimul olnud valimisliidu HaRi linnapeakandidaat, praegune linnapea Urmas Sukles ütleb, et linnajuhtimine vajab uuendust. Ta viitab koalitsioonipartnerile Isamaa, kes on kritiseerinud linna juhtimiskultuuri.

"Selge see, et Haapsalu juhtimine vajab värskendamist ja tänase koalitsioonipartneriga on väga keeruline edasi minna. Nad on ikkagi natuke alatustega siin tegelenud ja eks see valimisvõitlus siin viimased kolm kuud näitab ka, mis sigadustega nad tahavad veel välja tulla. Ja kui sa ütled, et ainus väide on see, et Sukles on vana ja paha - noh AC/DC mehed panid siukse kontserdi ja Sukles paneb neli aastat ka siukest kontserti siin veel et ega midagi uut ja sellist peadpööritavat on suht keeruline välja pakkuda, me peame jätkama seda, et Haapsalu on stabiilselt arenev Euroopalike väärtustega kuurortlinn ja me arendame kindlasti ka tööstust, meil on üks detailplaneering tööstusalaga valmis saamas. Kõik märgid näitavad, et meil on võimalus saada enamus," rääkis Sukles.