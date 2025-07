WSJ: ka Bill Clinton ja mitmed New Yorgi ärihaid saatsid Epsteinile kirja

Seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud skandaal ei näita USA meedias vaibumise märke ning ajaleht The Wall Street Journal on võtnud vaatluse alla Epsteini 50. sünnipäevaks koostatud kirjade kogumiku. Lehe väitel saatsid Epsteinile kirja nii Trump, Bill Clinton kui ka teised mõjukad New Yorgi miljardäridest ärihaid.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas varem, et Trump saatis aastakümneid tagasi Epsteinile kohatu kirja ning kiri oli osa 2003. aastal Epsteini 50. sünnipäevaks koostatud kirjade kogumikust. Trump teatas seejärel, et kiri on võltsitud ning kaebas lehe ning selle omaniku Rupert Murdochi kohtusse.

Leht kirjutab nüüd, et Trump polnudki tol ajal kõige mõjuvõimsam ega tuntum isik, kes Epsteinile kirja saatis. Epsteinile saatis toona kirja ka endine president Bill Clinton.

Clintoni pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Pressiesindaja viitas varasemale avaldusele, mille kohaselt katkestas ekspresident Epsteiniga sidemed aastaid enne, kui viimane vahistati.

The Wall Street Journal väidab, et ka mitmed tuntud ja jõukad ärimehed saatsid toona Epsteinile kirja. Lisaks Trumpile olid nende hulgas Wall Streeti miljardär Leon Black, moedisainer Vera Wang ja meediaärimees Mort Zuckerman.

Väidetav sünnipäevaraamat koosneb mitmest osast. Clinton ja Trump olid osas, mis kandis pealkirja "Sõbrad", sinna kuulus veel umbes 20 inimest. Nende hulgas olid ka Black, Zuckerman, Briti poliitik Peter Mandelson ja Victoria's Secreti eksjuht Leslie Wexner, vahendas The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal rõhutab, et puuduvad tõendid, et need inimesed olid seotud Epsteini kuritegeliku tegevusega. Näiteks miljardär Black on öelnud, et kohtus Epsteiniga umbes 1996. aastal ning kahetseb nüüd igasugust seotust temaga.

Clinton lahkus Valgest Majast 2001. aastal. Teda pildistati koos Epsteini ja Maxwelliga Valge Maja üritusel 1993. aastal. Ta suhtles Epsteiniga 2000. aastate alguses ning tegi tema eralennukiga neli reisi.

Trump ise oli samuti toona osa New Yorgi ärieliidist ning suhtles kõrgetasemeliste poliitikute ja ärihaidega.

Ka Epstein oli sajandi alguses rahvusvaheliselt tuntud miljardär, ta suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Kui Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, vallandas see vandenõuteooriate laine.