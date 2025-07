Pühapäeval küündib õhutemperatuur 30 kraadi lähedale

Öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhusooja on 15 kuni 20 kraadi.

Pühapäeva hommikul sajab üksikuis paigus hoovihma ning kohati on veel udu. Tuul on ikka nõrk ja muutliku suunaga ning sooja juba 17 kuni 21 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevaid sajuhooge. Ennelõunal võib rannikul veel ka udu olla. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2-8 m/s, kuid äikesepilvede all esineb ka tugevamaid puhanguid. Sooja on oodata 22 kuni 28 kraadi.

Õhtu tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on taas nõrk puhudes muutliku suunaga ning õhutemperatuur langeb vahemikku 19 kuni 24 kraadi.

Uue nädala alguses on taevas muutlik. Kui esmaspäeva esimeses pooles sajab kohati hoovihma ning võib tulla äikest, siis õhtupoolikul jõuab Lääne- ja Lõuna-Eestisse tihedam sadu.

Ka teisipäeval tabavad tugevamad hoovihmad ja äike just Lääne-Eestit.

Kolmapäevast langeb hoovihma ja sähvib äike juba paiguti üle Eesti. Päevad on aga sumedalt soojad ehk õhutemperatuur küündib kohati 30 kraadi lähedale.