Poed müüvad aeguvat toidukaupa üha väiksema allahindlusega

Kasvavad hinnad on juba mitu aastat suunanud inimesi eelistama allahinnatud toidukaupa, mille säilivus on peagi lõppemas. Nõudluse kasv võimaldab poodidel pakkuda aeguvat kaupa üha väiksema allahindlusega.

Kauplused kasutavad toidukaubale allahindluse määramisel enamasti dünaamilist hinnastamist ehk allahindluse suurus sõltub nii nõudlusest, kellaajast kui ka kauba seisundist ja kogusest. Üldiselt jääb samal kuupäeval aeguva toidu allahindlus vahemikku 25–70 protsenti.

Tallinna suurtes kaubanduskeskustes hakkavad tööpäeva lõunatundidel silma sildid, et kaubale kehtib 30-protsendiline allahindlus – varem oli aga tavapärane, et samal kuupäeval aeguva kauba saab kätte alghinnast poole odavamalt.

ERR uuris jaekettidelt, milline on tarbijate käitumine allahinnatud kauba ostmisel ning kas väiksematest soodustustest on saanud uus standard.

Selveris on kasutusel nii 50- kui ka 30-protsendiline allahindlus

Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul on allahinnatud toodete ostmine võrreldes 2023. aastaga suurenenud 30–40 protsenti. Umbes sama palju on kahe aastaga suurenenud ka kampaaniatoodete ostmine.

Nii 30- kui 50-protsendiline allahindlus on Selveris pikalt kasutusel olnud, märkis Anderson.

"Allahindluse määr sõltub kauba seisundist, realiseerimisajast ja kogusest. Arvestades toidukaupade keskmist marginaali, toob juba 30-protsendiline allahindlus ettevõttele kulu. Küll aga on ka 50-protsendilise allahindlusega müües kulu kaupmehele väiksem kui toote maha kandmisel," sõnas ta.

Allahinnatud toidukaup Autor/allikas: ERR

Allahinnatud toodete populaarsuse kasvu taga on lisaks majanduslikele põhjustele ka tarbijate suurem teadlikkus toidu raiskamisest, lisas Anderson.

Enamik allahinnatud toidust ostetakse ära.

"Seda, kui palju allahinnatud toodetest ära müüakse, ei ole võimalik täpselt öelda, sest allahindlus fikseeritakse alles müügitehingu teostamisel. Tunnetuslikult võib öelda, et ca neli viiendikku allahindluse kleepsuga toodetest ostetakse ära," sõnas Anderson.

Rimis on kasutusel automatiseeritud süsteem

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson kinnitas, et allahinnatud toidukaup kaob lettidelt kiiremini kui enne.

Alates 2022. aastast määrab Rimi kauplustes allahindluse suuruse automatiseeritud süsteem, mis võtab arvesse faktoreid, nagu laoseis, aeg ja tarbimine. Erinevate kategooriate lõikes võib allahindlus ulatuda kuni 50 protsendini, selgitas Jürisson.

"Meil on seatud minimaalne ja maksimaalne võimalik allahindlus, tulenevalt nõudlusest ja laoseisust on erinevates kauplustes kleebistatud toodetele allahindlused ka erinevad. Kauplustes, kus huvi on leigem, on allahindlus suurem ja kauplustes, kus krabatakse need hommikul esimese asjana ära, on see pisut väiksem," sõnas Jürisson.

Allahinnatud toidukaup Autor/allikas: ERR

Ostujuht tõdes, et allahindluskleebiste kasutamine on keti jaoks rahalises mõttes kahjumlik. "Jah, see kahjum on väiksem, kui tooteid ära visates või Toidupangale annetades, aga see on meie jaoks ikkagi suur kulu," sõnas ta.

"Meie jaoks on toodete müük allahindluskleebistega eelviimane lahendus toidukadudega tegelemisel," lisas Jürisson. "Sellele eelneb hulk majasiseseid protsesse ja viimane on Toidupank. Tarbijate huvi vähenemise korral vähenevad ka tellimused toodetele. Kui see ei aita, siis vaatame üle sortimenti, eemaldame tooteid kas osast kauplustest või kui valdav enamus kauplustest ei suuda realiseerimise aja jooksul tervet kasti ära müüa, jätame mõne toote oma valikust täielikult välja."

Rimi ketis müüakse umbes 80 protsenti allahindluskleebistega toodetest ära. Mis üle jääb, selle annetab kauplus Toidupangale.

Lidli allahindluse standard on 25 protsenti

Ka Lidli avalike suhete spetsialist Kaspar Kütt tõdes, et üldine toiduhindade tõus ja majanduslik olukord on muutnud tarbijad teadlikumaks ja hinnatundlikumaks ning peagi aeguvad kaubad on sattunud varasemast suurema tähelepanu alla.

"Oleme märganud, et kliendid on hinnatundlikud ja kaalutlevad oma oste hoolikalt. Suurenenud huvi sooduspakkumiste vastu on loogiline jätk üldisele majandusolukorrale. Kliendi jaoks ei ole oluline ainult allahindluse protsent, vaid toote lõpphind ja selle väärtus," sõnas Kütt.

Lidli kauplustes on allahindluse protsent aeguvatele toodetele 25 protsenti – see on standard, mida kett muuta ei plaani.

"Jätame siiski oma klientidele suure valikuvõimaluse, pannes uue hinnaga allahinnatud tooted müügisaali juba mitu päeva varem, et kliendid saaksid kauem nautida hea hinnaga kaupa," selgitas Kütt.

Ta märkis, et tänu tõhusale tellimissüsteemile ja dünaamilisele hinnastamisele õnnestub Lidlil enamik allahinnatud toidukaubast maha müüa.

Lidli peamine partner toidukao vähendamisel on Toidupank, millele kett annab üle toidu, mis mingil põhjusel poeletile ei jõua või sinna ei jää.

"See koostöö tagab, et kvaliteetne toit jõuab abivajajateni ja raiskamine on minimaalne. Seega leiab praktiliselt kogu tarbimiskõlblik toit tee kas kliendi ostukorvi või Toidupanga kaudu abivajajateni," sõnas Kütt.