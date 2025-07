Minister: Austraalia keelustab Youtube'i alla 16-aastastele

Wells tõi platvormi keelustamise põhjuseks vajaduse kaitsta lapsi kiskjalike algoritmide eest.

"Me tahame, et lapsed teaksid, kes nad on enne seda, kui platvormid eeldavad, kes nad on. Sotsiaalmeedial on oma koht, kuid lapsi püüdvate kiskjalike algoritmide jaoks pole kohta," ütles Wells.

Austraalia teatas läinud aastal, et koostab seadusmuudatusi, mis näevad ette lastele sotsiaalmeediaplatvormide nagu Facebook, Tiktok ja Instagram kasutamise keelustamist kuni 16 aastaseks saamiseni.

Valitsus oli eelnevalt märkinud, et Youtube'i see seadus ei puuduta, arvestades selle laialdast kasutamist kooliastmetes.

Maailma ühe enimkasutatava veebikülje Youtube'i kõneisik ütles kolmapäevase teate peale, et tegemist on jahmatava kannapöördega.

"Meie seisukoht on selge: Youtube on videojagamisplatvorm, mida üha rohkem vaadatakse teleekraanidelt. See ei ole sotsiaalmeedia," märkis kompanii avalduses.