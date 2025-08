Rail Balticu raudteetrassil algab ühe keerukama taristulõigu ehitus Eestis

Neljapäeval allkirjastati ehitusleping Eesti ühe tehniliselt keerukaima taristurajatise – Soodevahe liiklussõlme – väljaehitamiseks. 38,8 miljoni euro suurune leping sõlmiti aktsiaseltsiga TREF Nord ning see hõlmab mitmetasandilist ristumiskohta, kus põimuvad Euroopa standardlaiuse (1435 mm) ja nn vana ehk Vene laiusega (1520 mm) raudteed ning Lagedi tee viadukt. Seal luuakse tulevikuühendus Rail Balticu põhitrassi ja Muuga sadama vahel – logistiline sõlmpunkt, mis ühendab Eesti kaubanduse Läänemere idakalda ja Lääne-Euroopa taristuvõrkudega. Ehitus kestab 38 kuud.

"Ehkki tegemist on lühikese lõiguga, on sellel strateegiline tähtsus. Just Soodevahel saab teoks ühendus Rail Balticu põhitrassi ja Muuga suuna vahel, mis võimaldab suunata rahvusvahelisi kaubavooge otse sadamast Euroopa südamesse. See sõlm on Eesti majanduse seisukohalt olulise tähtsusega," sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

"Kolme eri tasandiga liiklussõlmes tuleb ületada kaks erineva rööpmelaiusega raudteekoridori, rajada nende alla tunnel ja samal ajal tagada liikluse toimimine. Insenertehniliselt on tegemist väga nõudliku objektiga," ütles TREF Nordi juhatuse esimees Jaanus Taro.

Rail Balticu Soodevaheline liiklussõlm Autor/allikas: Rail Baltic

Rae valda rajatavasse sõlme tuleb ka raudteetunnel.

"Väljakutse on võib-olla Eesti esimese raduteetunneli ehitamine. Tuleb süvendada pae sisse suhtelisel sügavale - suurusjärgus 10 meetrit on see paesüvend, pea kohal on hulka vett. See ala ise on vesine täna," sõnas Taro.

"Peale ehitust loodab Lagedi rahvas, et tekivad need kergliikustee ühendused Suur-Sõjamäe tänavaga. Saab asulate vahel ilusti liikuda - Tallinnasse rattaga minna. See on nendel selline lootus," ütles Rae vallavanem Tarmo Gutmann.