Oluline 2. augustil kell 9.00:

Droonirünnakud tabasid tööstusobjekte mitmes Venemaa piirkonnas

Kohaliku meedia ja piirkondlike ametnike teatel oli laupäeva öösel suunatud Venemaa Rjazani, Penza ja Samara oblastite tööstusrajatiste vastu rida droonirünnakuid.

Rjazanis rünnati väidetavalt naftatöötlemistehast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes oli näha suurt tulesammast tehase lähedal. Kohalikud ametnikud kinnitasid droonirünnakut, kuid ei täpsustanud, millist rajatist see puudutas.

Penzas rünnati väidetavalt Elektropribori tehast.

Samara piirkonnas süttis droonirünnaku järel väidetavalt Novokuibõševski naftatöötlemistehas, mis asub umbes 20 kilomeetri kaugusel Samara linnast. Telegrami postitatud videotes võis näha rafineerimistehasest tõusvaid leeke.

Nii Elektropribor kui ka Novokuibõševski rafineerimistehas on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Rafineerimistehas kuulub Rosneftile, Venemaa riigi kontrolli all olevale energiaettevõttele, millele Ameerika Ühendriigid kehtestasid sanktsioonid 2014. aastal pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt.

Lisaks teatati droonirünnakutest Lipetski ja Voroneži oblastis.

Samuti andsid kohalikud teada öistest drooniplahvatustest Krimmis.

⚡️Drone strikes hit industrial sites in several Russian regions.



A series of drone attacks targeted industrial facilities in Russia's Ryazan, Penza, and Samara oblasts overnight on Aug. 2, according to local media and regional officials.https://t.co/IwgO15mTyJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 2, 2025

Meedia: NATO ja USA töötavad välja uut Ukraina abistamise skeemi

USA ja NATO Euroopa liikmesriigid töötavad välja uut mehhanismi sõjalise abi toimetamiseks Ukrainasse, kasutades nende Euroopa riikide vahendeid, teatas uudisteagentuur Reuters.

Teate kohaselt algab protsess Kiievi poolt kõige vajalikumate relvade nimekirja koostamisega, mida allikad nimetavad Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirjadeks (PURL) ja mis koosnevad umbes 500 miljoni dollari väärtuses pakettidest.

Kui mõni Euroopa riik on valmis teatud osa sellest nimekirjast Ukrainale üle andma, saab ta osta vastava asenduse USA-st, vältides seejuures pikki sõjaliste tarnete kinnitamise protseduure, kuid asenduse eest tuleb maksta.

Reutersi andmetel on Euroopa riikidel ka võimalus tellida vajalikke kaupu otse USA-st või NATO kaudu.

Kaks allikat ütles Reutersile, et selle skeemi raames juba arutatakse vähemalt üht sellist tehingut.

Liitlased loodavad, et see võimaldab neil tarnida Ukrainale 10 miljardi dollari väärtuses relvi.

"See on alguspunkt ja see on ambitsioonikas eesmärk, mille poole püüdleme," tsiteeris Reuters ühe Euroopa ametniku sõnu.

NATO keeldus olukorda kommenteerimast ning Valge Maja, Pentagon ja Ukraina saatkond Washingtonis ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele.

Harkivis sai vigastada ka kaks last

"Hetkel on Harkivi Kiievi rajoonis kannatada saanud inimeste arv tõusnud 11-le," ütles ta, märkides, et viis inimest, nende seas kaks last toimetati haiglasse.

Vene vägi ründas Harkivit drooniga Molnija.

Kiievi rünnaku vigastatute arv tõusis 179 inimeseni

Venemaa 31. juuli drooni- ja raketirünnak tappis vähemalt 31 inimest ja vigastas 179 inimest. See oli üks surmavamaid rünnakuid pealinnale pärast täiemahulise sissetungi algust.

Hiljem samal päeval külastas president Volodõmõr Zelenskõi rünnakupaika ja asetas rusude vahele lilli.

"Venemaa tegusid ei saa kuidagi õigustada. Me ei andesta kunagi oma rahva tapmist, neid jõhkraid rünnakuid," ütles Zelenskõi oma pöördumises. President teatas ka, et vigastatute koguarv on 179.

Ohvrite seas oli politsei vanemleitnant Liliia Stepanchuk, patrullpolitseinik, kes teenis Kiievi politseijõududes alates 2017. aastast. Siseministeeriumi teatel leiti tema surnukeha Svjatosõnski rajooni rusudest päästeoperatsioonide käigus.

Vigastatute seas oli kolm politseinikku ja 12 last. Linnapea Vitali Klitško sõnul oli 31. juulil kell 14.40 kohaliku aja järgi haiglas 30 inimest, sealhulgas viis last. Rünnakute sündmuskohtadel on töötanud esmareageerijad.

Klitško lisas, et vigastada saanud laste arv oli linnas registreeritud kõrgeim alates täiemahulise sissetungi algusest. Surmavaim rünnak pealinnale toimus 2023. aasta detsembris, kui hukkus 33 inimest.