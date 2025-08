Suurbritannia ähvardab sotsiaalmeedias reklaamivaid inimsmugeldajaid vangistusega

Peaminister Keir Starmeri valitsus on tohutu poliitilise ja avaliku surve all, et vähendada Prantsusmaalt väikepaatidega ebaseaduslikult Suubritanniasse saabuvate migrantide arvu. Sel aastal on riigipiiri ületanud üle 25 000 inimese.

Siseministeeriumi analüüs näitas, et umbes 80 protsenti väikelaevadega saabunud migrantidest oli oma teekonna ajal kasutanud sotsiaalmeediat inimsmugeldajate leidmiseks või nendega suhtlemiseks.

Uue õigusrikkumise kohaselt, mis lisatakse juba parlamendis menetletavasse seadusesse, võivad isikud, kes postitavad internetti kuulutusi teenustest, mis aitavad kaasa immigratsiooniseaduste rikkumisele, saada rahatrahve ja kuni viieaastase vangistuse.

Suurbritanniasse ebaseadusliku immigratsiooni hõlbustamine on juba praegu kuritegu, kuid valitsuse teatel annaks nende uusim plaan õiguskaitseorganitele veel ühe võimaluse takistada kuritegelike jõukude tegevust, kes piiriületuste korraldamisest kasu lõikavad.

Alates ametisse astumisest aasta tagasi on Starmeri vasaktsentristlik valitsus rände ohjeldamiseks asunud konfiskeerima inimkaubitsejate vara, tugevdanud piirivalvet ja suurendanud õiguskaitsealast koostööd Prantsusmaa ja teiste riikidega.

Sellele vaatamata on sel aastal paatidega riiki jõudnud üle 25 000 inimese ja seda on 50 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

Tegemist on poliitiliselt terava teemaga. Opositsiooniparteid on seisukohal, et valitsuse plaan ei tööta, kuid leiboristide valitsus leiab, et probleem tekkis ajal, kui konservatiivid olid 14 aastat järjest võimul.

Konservatiivide sõnul ei oleks Starmer pidanud loobuma eelmise valitsuse kavast saata paadimigrandid üheotsapiletiga Rwandasse.

"See on paaniline katse näida karm, kui mitu kuud pole midagi tehtud," oli konservatiivide eestkõneleja migratsiooniküsimustes Chris Phip kriitiline.

Valitsuse sõnul võtab aega taotlustega tegelemine, mistõttu on tuhanded migrandid jäänud ajutistesse majutuskohtadesse, sageli hotellidesse, ilma et neil oleks õigust töötada.

Sellised hotellid on muutunud ka ühiskondliku vastasseisu tulipunktiks.