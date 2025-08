Suvel kasvab oluliselt Saaremaa ja Hiiumaa EMO-de koormus

Kui "Aktuaalne kaamera" Hiiumaa haiglas kohal käis, polnud seal sel hetkel ühtki inimest ootejärjekorras. Küll aga kinnitab haigla ravijuht, et päevad pole vennad ja tegelikku suvist olukorda see pilt Hiiumaa haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) ei peegelda.

"Täna on selline rahulikum päev, aga näiteks kui ladistab vihma, siis ei tule keegi. Mida rohkem ilusam ilm on, seda rohkem asju juhtub inimestel, sest nad on rohkem õues ja toimetavad rohkem," rääkis Hiiumaa haigla ravijuht Juuli-Ann Tähiste.

Ta lisas, et võrreldes eelmise suvega on sel aastal rahulikum.

"Ütleme ööpäevas 10–15 inimest, jaanidel loomulikult kuni 30. Aga üldiselt ei ole väga hullu tungi olnud, kuigi ilmselt inimeste arv Hiiumaal suvel kahekordistub," ütles Tähiste.

"Vist kõige rohkem on traumasid, kus sa sellega ikka lähed, nagunii lähed traumapunkti. Ja võibolla tõesti see palavikus väikelaps, et tema ka kohe ei hakka mandrile sõitma perearstile, et saab siis siin esmase kontrolligi ära teha," lausus ta.

Kuressaare haigla EMO juhtaja Mihkel Laidna rääkis, et suvel pöördujate arv kahekordistub.

"Suvine tõus on igal aastal ühtemoodi ja need numbrid lähevad ligi kahekordseks. Kui mõelda, et 4–5 tunni jooksul tuleb ukse taha 20 inimest, siis paraku need ooteajad lähevad siin ka 2–4 tundi," ütles Laidna.

Personali poolest on Kuressaare haiglas suviti suur abi arstitudengitest, kes seal oma praktikat teevad.

"Väga väärt kogemus on olnud," ütles abiarst, TÜ arstitudeng Diana Halla. "Need kes tulevad siia suvitama või on turistid, siis nende jaoks EMO on see esmane koht kuhu üldse pöörduda. Kui mandril patsient läheks sama murega perearstile, siis Saaremaal tuleb neil esmalt tulla ikkagi siia."

Kui saarte haiglates tervisemured või traumad ületavad kohapealseid võimalusi, siis saadetakse patsient kopteriga ravile Tallinna. Samas ei kinnita kumbki haigla, et suvel just kopterilende oluliselt rohkem oleks.