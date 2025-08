Mošeekompleksis palvetanud Iisraeli minister vallandas pahameeletormi

Visiidi kohta avaldatud fotodelt ja videotelt on näha, kuidas minister viib läbi juudi palveid okupeeritud Ida-Jeruusalemmas asuvas kompleksis, mida tuntakse ka Templimäena.

Kohapeal palvetamine rikub kauaaegset kokkulepet, mis lubab juutidel küll seda paika külastada, kuid mitte seal palvetada.

Iisraeli peaministri kantselei avaldas teate, milles öeldi, et Iisraeli seisukoht seoses lepinguga, mis lubab seal ainult moslemite jumalateenistusi, pole muutunud.

Paika administreeriv Jordaania nimetas Ben-Gviri viimast visiiti "vastuvõetamatuks provokatsiooniks".

Hamas nimetas ministri tegevust "Palestiina rahva vastu suunatud jätkuvate agressioonide süvendamiseks". Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbase pressiesindaja ütles, et visiit "ületas kõik punased jooned".

Tegemist on juutide jaoks kõige pühama paigaga, kuna seal asusid kaks pühakirjades mainitud templit. Moslemite jaoks on see kolmas kõige püham paik, kuna nad usuvad, et see oli koht, kus prohvet Muhamed taevasse läks.

Al-Aqsa mošee Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Mahmoud Illean

Iisrael vallutas paiga Jordaanialt 1967. aasta Lähis-Ida sõjas. Praeguse olukorra kohaselt lubati Jordaanial jätkata oma ajaloolist rolli paiga järelevalvajana, samal ajal kui Iisrael võttis enda kanda kontrolli turvalisuse ja juurdepääsu üle.

Palestiinlased süüdistavad Iisraeli kokkulepet õõnestavate sammude astumises ja kurdavad, et viimastel aastatel on seal sageli nähtud juutidest külastajaid palvetamas, ilma et Iisraeli politsei neid oleks peatanud.

Islami sihtkapital Waqf, mis paika haldab, teatas, et Ben-Gvir oli üks 1250 juudi seast, kes pühapäeva hommikul kompleksi külastas.

Paremäärmuslasest Ben-Gvir, kes riikliku julgeoleku ministrina politseid juhib, on seda kohta varemgi külastanud, kuid Times of Israeli teatel oli see esimene kord, kui ta seal avalikult palvetas.

Sisenedes territooriumile ja seda külastades ümbritsesid teda politseinikud.

Sündmuskohal antud avalduses ütles Ben-Gvir, et Hamasi hiljuti avaldatud "õudusvideo" nälginud pantvangidest oli suunatud Iisraelile surve avaldamiseks.

Minister kutsus üles pantvange vabastama. Samuti kordas ta oma üleskutset Iisraelile okupeerida kogu Gaza sektor ja julgustada palestiinlaste "vabatahtlikku emigratsiooni" territooriumilt. Ekspertide sõnul oleks see aga tsiviilisikute sunniviisiline ümberasustamine ja võimalik sõjakuritegu.

Suurbritannia on kehtestanud Ben-Gvirile sanktsioonid vägivalla õhutamise eest okupeeritud Läänekaldal elavate palestiinlaste vastu.