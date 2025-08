Prisma juht: ostujõu langus on muutnud inimeste tarbimisharjumusi

Alarotu kirjeldas, et mitu aastat kestnud kahjumini on ettevõtte viinud suured investeeringud kaupluseketi laienemisse, mil on avatud viis uut Prisma kauplust ning renoveeritud ülejäänud kauplused.

Praeguseks on ettevõttel aga kava kasumisse tagasi jõudmiseks ning see kulgeb keti juhi sõnul plaanide kohaselt.

Kaubandusketi peamise murena kirjeldab Alarotu üldist rasket majandusolukorda Eestis ja inimeste langenud ostujõudu.

"Paljudel eestlastel ei ole raha isegi toidu jaoks, veel vähem tööstuskaupadeks," rääkis ta ja lisas, et Prisma müügipinnast poole moodustavad tööstuskaubad.

Intervjuus Soome väljaandele rõhutas Alarotu, et juulis toimunud käibemaksutõusuga on Eestis toidu käibemaks nüüd 10 protsendipunkti kõrgem kui Soomes ning üldplaanis on Eestis vaid mõned tooted soodsamad kui Soome kaubanduses.

Prisma Eesti juhi sõnul on muutunud ka inimeste ostuharjumused ning aina enam otsivad inimesed võimalust säästa ning turu parimat hinda.

"Eestis on mõtteviis teistsugune. Sõda ja selleks valmisolek on oluline ning raha peab selleks kuskilt tulema. Eestis on otsustatud, et tulu maksustamise asemel maksustatakse käivet," ütles ta.

Otsus langetada mõningate konkreetsete toodete hinda märkimisväärselt on keti juhi sõnul kajastunud juba positiivselt juuni ja juuli müüginumbrites.

Prisma Peremarketi keti käive langes mullu aastaga üle kuue protsendi 206 miljonile eurole ning kett jäi 3,5 miljoni euroga kahjumisse. Aastaga kahjum siiski vähenes, kui tunamullu ulatus jaeketi kahjum seitsme miljoni euroni.