Leedus alla kukkunud Vene droon sisaldas lõhkeainet

Valgevenest eelmisel esmaspäeval Leetu lennanud droon leiti reedel Jonava rajoonis Gaižiūnais asuval polügoonil.

"Uurimise käigus leiti, et droon kandis lõhkeseadeldist, mille Leedu armee spetsialistid sündmuskohal edukalt kahjutuks tegid," ütles peaprokurör pressikonverentsil Vilniuses.

Leedu õhuväe staabiülema kolonel Dainius Paškevičiuse sõnul leiti mehitamata õhusõidukist kaks kilo lõhkeainet.

"Võrdluseks suudab Shahed või Shahed-tüüpi droon, mis on sarnase struktuuriga, kanda kuni 50 kilogrammi lõhkeainet," ütles ta.

Ametnike sõnul oli tegemist Venemaa drooniga Gerbera. Varem juulis rikkus Leedu õhuruumi veel üks sama tüüpi droon.

Armee esindajate sõnul arvatakse, et mõlemad droonid jõudsid Leetu, kui Venemaa saatis need Ukrainasse, kuid Ukraina relvajõud nende liikumist elektroonilise sõjapidamise vahenditega segas.

Leedu palus NATO-lt viivitamata täiendavaid droonitõrjevahendeid

Leedu kutsus teisipäeval NATO liitlasi üles tugevdama riigi droonitõrjevõimekusi, kui võimud teatasid, et läinud nädalal Leedus alla kukkunud Vene droon Gerbera kandis lõhkeainet.

"Üks asi, mida me veel küsime, on arutada teatud lisavõimekuste, sealhulgas eksperimentaalsete, paigutamist meie territooriumile, et katsetada, kuidas need muutuvates tingimustes toime tulevad," ütles kaitseminister Dovilė Šakalienė pressikonverentsil.

Leedu välisministeerium teatas, et välis- ja kaitseminister saatsid lisavõimekuste viivitamatuks palumiseks ühiskirja NATO peasekretärile Mark Ruttele.