X!

Õigusteadlane: numbrikaamerate eelnõu muudatused tekitavad küsimusi

Eesti
kaamerad linnapildis
kaamerad linnapildis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Numbrituvastuskaamerate kasutamist reguleeriv uus eelnõu on küll edasiminek, kuid mitmed punktid eelnõus tekitavad küsimusi ja vajaksid täpsustamist, rääkis ERR-ile õigusteadlane ja vandeadvokaat Carri Ginter.

"Eelnõu on edasiminek ja vähemalt natukene on mõeldud. Siiski valmistavad mitmed küsimused muret," ütles Ginter.

Peamine probleem on selles, et ohutõrje mõiste ei ole eelnõus piisavalt täpsustatud, mistõttu saab mõiste tähendust väga laialt tõlgendada, selgitas Ginter.

"Mida ikkagi tähendab ohutõrjeks kaamerate kasutamine? Ohutõrje on ohtlikult lai mõiste ja võimaldab süsteemi kasutada ebamõistlikult ulatuslikult," nentis Ginter.

Õigusteadlase hinnangul põhilised probleemid eelnõus puudutavadki asjaolu, et mitmed punktid on täpsustamata.

Üheks küsimuseks on, kuidas numbrituvastuskaamerate süsteemi kasutamist kontrollida.

"Hädavajalik on väline kontroll nii selle üle, kas konkreetsete kaamerate paigaldamise argumendid on näilikud või piisavalt kaalukad, samuti, kas kaameraid on siiski kasutatud ainult tõsisel vajadusel," selgitas Ginter.  

Lisaks kommenteeris siseminister Igor Taro "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et andmetele pääsevad ligi ainult need inimesed, kellel on selleks põhjendatud huvi ehk menetlejad. 

Ginteri hinnangul tuleb veelgi süsteemile ligipääsu omavate isikute arvu radikaalselt piirata. Kui ligikaudu tuhat inimest pääsevad süsteemis eraisiku andmetele ligi, siis tekib küsimus, kas see inimene ise usaldaks tuhandele inimesele enda andmed, selgitas ta.

Ginter püstitas ka mitu küsimust, millele uus eelnõu muudatus vastust ei anna.

"Võrgus on terve rida muid kaameraid, millel numbrituvastusvõimekus puudub. Mis neist saab? Väga tahaks kuulda ka seda, millised kaamerad on võrgust eemaldatud, kuna tuvastati, et nad ei paikne siiski ohtlikes kohtades. Samuti - mis tagaks minu teavitamise, kui minu andmeid on vaadatud?" kommenteeris Ginter.

Vandeadvokaadi sõnul ei olegi tõstatatud küsimustele lihtsat vastust.

Ginteri sõnul tuleks eraldi kokku kutsuda ekspertid, kes nendele küsimustele vastused leiavad.

"Kokkuvõttes on numbrituvastuskaamerate salvestised sobilikud selleks, et näha, kus keegi mingil ajahetkel oli, kuhu suunas liikus ja kellega liikus. See on peaaegu võrreldav sideandmete teel saadava infoga. Sideandmed pidi sideettevõtjalt välja küsima, numbrituvastuskaameratega saadud andmed on aga politsei- ja piirivalveametil endal mugavalt olemas," selgitas Ginter.

Muudatusettepanekud numbrituvastuskaamerate eelnõus

Riigikogu õiguskomisjon tegi vabariigi valitsusele ettepaneku täpsustada, millisel alusel numbrikaamerate võrgustikus fotografeerimine ja fotode salvestamine toimub. Eeltoodu tähendab, et kaamerate kasutusala võib hõlmata ka ohu ennetamist.

Hetkel on eelnõus ohutõrje sõnastatud järgnevalt: "kuritegevuse vastase võitluse ja ohutõrje eesmärgil säilib võimalus salvestada vajadusel kõiki kaamera vaateväljast mööduvaid mootorsõidukeid."

Justiits- ja digiministeerium ei nõustunud antud definitsiooniga, kuivõrd kehtiva korrakaitseseaduse vastuvõtmisel hindas parlament avalikus kohas jälgimisseadmestiku kasutamise proportsionaalseks eeldusel, et esineb vähemalt konkreetse ohu kahtlus.

Eelnõu muudatusettepanekus on välja toodud ka, et ka maksu- ja tolliametil oleks võimalus kasutada politsei numbrituvastussüsteemi andmeid. Eelnõu muudatuses on selgitus: "Seetõttu teeme ettepaneku täiendada eelnõukohase politsei- ja piirivalveameti paragrahv 131 lõiget 5, lisades numbrituvastuskaamera salvestisele juurdepääsu omavate asutuste hulka ka maksu- ja tolliameti."

Viimane suurem muudatus sätestab, kui pikalt andmeid säilitatakse: "Numbrituvastuskaamera andmetöötluse logi kohta säilitatakse järgmisi andmeid kaks aastat päringu tegemisest arvates. Arvestades, et andmete säilitustähtaeg on seadusega selgelt määratletud ja imperatiivne, tuleb andmed tähtaja jooksul säilitada ning tähtpäeva saabumisel kustutada."

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:05

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:37

Õigusteadlane: numbrikaamerate eelnõu muudatused tekitavad küsimusi

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

10:25

Tarbijahinnaindeks tõusis kuuga 0,6 protsenti, aastaga 5,4 protsenti Uuendatud

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

10:05

Anniken Haldna: digiplatvormidel valitseb reklaamianarhia

09:52

Valitsus alustab riigieelarve aruteludega 26. augustil

09:45

Eelnõu lubaks patsiente ohjeldada ka väljaspool psühhiaatria osakonda

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

06.08

Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima Uuendatud

05.08

Palgatõusust ilma jäänud Elroni rongijuhid pole nõus ületunde tegema

06.08

Keskerakond nõuab seoses tervisekassa suvepäevadega Jolleri tagasiastumist

06.08

Trump kehtestab Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid

05.08

Leedus alla kukkunud Vene droon sisaldas lõhkeainet

06.08

Joller: arutame tervisekassa suvepäevi nõukogu koosolekul

ilmateade

loe: sport

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

loe: kultuur

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

08:36

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

06.08

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

loe: eeter

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

06.08

Ines: mõõnad mu elus on tõukeks mu loomingule

06.08

Zooloog Tiit Maran: surm on elu normaalne osa

06.08

Psühholoog: terviseärevuse vastu aitab mitu lihtsat nippi

Raadiouudised

09:40

Valge Maja: Trump võib Putiniga lähiajal kohtuda

09:20

Raadiouudised (07.08.2025 09:00:00)

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Korteriühistutele toob kriisivalmiduse suurendamine väjakutseid

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

06.08

Transpordiamet katsetas kolm aastat teeäärte vähesemat niitmist

06.08

Raadiouudised (06.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo