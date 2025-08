Vene naftaekspordi piiramine võib vähendada varilaevastiku tegevust Soome lahel

Donald Trumpi katsed piirata Venemaa naftaeksporti võib vähendada varilaevastiku tegevust Läänemerel. Just Soome lahe kaudu liigub suur osa venelaste naftast Hiina ja India poole. Samas hoiatavad eksperdid, et Venemaa varilaevastik on kasvamas ja võltsitud dokumentatsioon teeb nende tuvastamise üha keerulisemaks.

Eksperdid usuvad, et Donald Trumpi ähvardus sekkuda tollimaksude ja sanktsioonidega Venemaa naftaeksporti, võib oluliselt piirata varilaevastiku tegutsemist Soome lahel.

"Venemaal on sellist kolm suuremat ekspordikanalit. Üks on Läänemere kaudu, mis moodustab kuskil 60 protsenti kogu ekspordimahust. Alla 40 protsendi tuleb musta mere kaudu ja midagi tuleb ka Jaapani mere kaudu," lausus tanklaketi Terminal juhatuse liige Alan Vaht.

Peterburi lähistel asuvates Ust-Luga ja Primorski sadamates laetakse tankerid täis ja nii algab Venemaa nafta teekond läbi Taani väinade Hiina ja India suunas, kes on vene nafta suurimad ostjad.

Juba enne Donald Trumpi kolmapäevast otsust kehtestada Indiale täiendavad 25 protsendised tollid, hakkas India otsima vene naftale alternatiive.

"Võrreldes juulikuu viimaseid nädalaid juunikuuga, on India import Venemaalt kukkunud veidi alla 20 protsendi. On väga selge viide sellele, et India on mingisuguse asenduse Venemaa naftale leidnud. Elame väga põneval ajal," lisas Vaht.

USA ja Euroopa Liit on seni musta nimekirja pannud pea pooled varilaevastiku alused, umbes 600 Venemaa naftat vedavat tankerit. Ajaleht Financial Times kirjutas, et Valge maja plaanib varilaevastiku vastu uusi sanktsioone. Need piirangud töötavad, ütles kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

"Kui me vaatame nüüd seda, mis juhtus pärast siis, kui USA sanktsioneeris osad varilaevastiku alused, siis nende efektiivsus, kuidas nad raha tootsid, kukkus kordades ja sellega võib öelda, et see on üks efektiivsemaid sanktsioneerimismeetodeid," ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Hoolimata USA ja Euroopa Liidu survest, on näha, et Venemaa varilaevastik kasvab, ütles mereväe kaptenmajor Ardo Riibon. Mida tihedamaks lähevad kontrollid, seda enam avastatakse võltsitud dokumente.

"Laeva puudutav dokumentatsioon ja sertifikaadid, mis tõendavad laeva lipuriiki ja kindlustusi - nende tõendite võltsimine on palju laiaulatuslikum, kui ta oli varem. Teine põhjus selle taga võib olla, et seda kontrollitakse rohkem kui varem. Igatahes see on midagi, mida me oleme tuvastanud. Võiks öelda, et massiliselt võltsitakse oma sertifikaate," sõnas mereväe mereoperatsioonide keskuse ülem kaptenmajor Ardo Riibon.

Seni kuni kahtlaseid sertifikaate kontrollitakse, võivad varilaevastiku alused Soome lahest lahkuda, sest ilma kindlate tõenditeta, ei ole mereväel põhjust laevu kontrolliks kinni pidada. Samuti puudub mereväel täpne ülevaade, kui suur suur osa meie nina alt läbi sõitvatest tankeritest Indiat ja Hiinat naftaga varustavad.

"Kuskil 40-45 protsenti nendest laevadest suundub India vetesse ja kuskil kümme-viisteist protsenti Hiina piirkonda, aga see on selline hinnanguline asi, mis tugineb põhimõtteliselt nende laevade enda raporteeritud andmetele, mida nad reeglina ka Läänemerest väljumiseni peidavad või ei avalda," lisas Riibon.