Trump plaanib lähiajal kohtuda Putini ja Zelenskiga

Valge Maja teatas kolmapäeval, et USA president Donald Trump plaanib järgmisel nädalal isiklikult kohtuda nii Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas väljaanne New York Times.

Valge Maja teatas, et USA president Donald Trump plaanib pärast USA erisaadiku Steve Witkoffi ja Venemaa presidendi vahelisi kõnelusi järgmisel nädalal Vladimir Putiniga isiklikult kohtuda.

Väljaande New York Timesi andmetel plaanib USA president seejärel kohtuda Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Väljaande teatel avalikustati plaanid kõnes Euroopa juhtidega.

"Venelased väljendasid soovi kohtuda president Trumpiga ja president on avatud kohtumisele mõlema presidendi ehk nii Putini ja ka Zelenskiga," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Kolmapäeval ütles Trump, et Witkoff on Putiniga kohtumisel saavutanud suurt edu, kuid Washington jätkab siiski ettevalmistusi teiseste sanktsioonide kehtestamiseks reedel.

USA president ütles Truth Socialis avaldatud postituses, et ta oli teavitanud mõningaid Euroopa liitlasi kohtumisest, mille keskmes oli sõja lõpetamine.

"Kõik on nõus, et see sõda peab lõppema ning me töötame selle nimel lähipäevil ja lähinädalatel," kirjutas ta.

NATO peasekretär Mark Rutte ning Suurbritannia, Saksamaa ja Soome liidrid osalesid kolmapäeval telefonikõnes Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi vahel, teatas kõrge Ukraina allikas uudisteagentuurile AFP.

Allikas kinnitas, et lisaks Ruttele osalesid kõnes ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Briti peaminister Keir Starmer ja Soome president Alexander Stubb.