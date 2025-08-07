Kümnete riikide jaoks hakkasid kehtima USA kõrgemad tollimaksud

USA kõrgemad tollimaksud jõustusid neljapäeval kümnete riikide majanduste jaoks ja president Donald Trump teatas, et miljardid dollarid voolavad nüüd Ühendriikidesse.

Vahetult pärast südaööd postitas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social: "On südaöö, miljardite dollarite ulatuses tolliraha voolab nüüd Ühendriikidesse," teatas Trump.

Eelmisel nädalal Trumpi allkirjastatud korralduse jõustumisel tõusid USA tollimaksud 10 protsendi tasemelt erinevate riikide puhul 15-41 protsendi tasemele.

Paljud Euroopa Liidu, Jaapani ja Lõuna-Korea kaubad on nüüd maksustatud 15-protsendilise tolliga, ehkki veel suurema maksu vältimiseks sõlmiti Washingtoniga kokkulepe.

USA Georgetowni ülikooli professor Marc Busch eeldab, et tollimaksude tõusu tagajärjel tõstavad ettevõtted ilmselt hinda.

Busch märkis, et 90 päeva pikkune paus kõrgemate vastastikuste tollimaksude kehtestamisel andis importijatele aega varude kogumiseks. Kuid kui varud ammenduvad, on ebatõenäoline, et tollimaksud mõju ei avalda.

Trump on ette võtnud ka uued kaubandussõjad. Ta allkirjastas kolmapäeval korralduse kehtestada India kaupadele täiendav 25-protsendine tollimaks, kuna New Delhi jätkab Vene nafta ostmist, mis on Moskvale peamine sissetulekuallikas sõja puhul Ukrainas. Kokku tõuseks tollimaks India jaoks 50 protsendini.

Eraldi on Trumpi löögi all Brasiilia, kus on väidetava riigipöörde ettevalmistamise eest kohtu all Trumpi endine liitlane ekspresident Jair Bolsonaro. Trump on nimetanud Bolsonaro vastu algatatud protsessi nõiajahiks.

50-protsendine tollimaks mitmetele Brasiilia kaupadele jõustus kolmapäeval ning Brasiilia taotleb sellele WTO kaudu leevendust.