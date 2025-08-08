Sõja 1262. päev. Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Oluline reedel, 8. augustil kell 21.39:

- Sõrskõi: Ukraina droonid tapsid juulis 5000 Vene sõdurit;

- Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda;

- Ukraina laiendab evakueerimist Donetski oblastis;

- Zelenski: Ukraina ja liitlased peavad toetama USA samme vaherahuks;

- Lukašenko: Valgevene loob positsioone Orešniku paigutamiseks;

- Trumpi sõnul ei nõuta Putinilt enne kõnelusi Zelenskiga kohtumist;

- Sõrskõi: olukord Pokrovskis on raske;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit.

Sõrskõi: Ukraina droonid tapsid juulis 5000 Vene sõdurit

Ukraina droonid tabasid juulis enam kui 23 000 Venemaa sihtmärki ja tapsid üle 5000 Vene sõduri, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Peamine prioriteet on Venemaa personali hävitamine," kirjutas Sõrskõi pärast igakuist kohtumist mehitamata süsteemide vägede arendamise teemal.

Sõrskõi märkis, et droonidest on saanud Ukraina sõjaliste operatsioonide lahutamatu osa, mis mängib jalaväe ja suurtükiväe kõrval olulist rolli Vene vägede tõrjumisel.

Sõrskõi ütles, et enamiku tabamuste eest vastutasid FPV-droonid ja ööpommitajad, lisades, et Ukraina moodustab maismaadroonidega varustatud üksusi.

"Me arendame selles valdkonnas nii logistika- kui ka lahingukomponente," ütles ta.

Komandörid vaatasid üle ka MiddleStrike'i ehk 50–120 kilomeetri ulatusega ründedrooni, ja teiste Ukraina droonivõimekuse tugevdamisele suunatud projektide edusammud.

"Kuulasin ettepanekuid ja taotlusi ning määratlesin relvajõudude mehitamata komponendi ülesehitamise ülesanded," ütles Sõrskõi, lisades, et peamine eesmärk on endiselt sõdurite elude säilitamine.

Kiiev on intensiivistanud Venemaa territooriumi vastu suunatud pikamaa droonirünnakuid, mille eesmärk on häirida logistikat ja sundida Moskvat ressursse rindejoonest eemale suunama.

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Venemaa ründas ööl vastu reedet Kiievi oblastit droonidega, agressorriigi rünnaku alla jäi ka sadamalinn Odessa.

Kiievi oblastis jäi Vene rünnaku alla Butša piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid piirkonnas tulekahjud ning vähemalt kolm inimest sai vigastada. Ka Odessas kõlas Vene rünnakute tõttu õhuhäire ning linnas oli kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Butša linnapea Anatoli Fedoruk rääkis hiljem, et Vene rünnak kahjustas mitut eluhoonet ja lasteaeda.

Fedoruki sõnul töötavad sündmuskohal päästjad, inimesed saavad vajalikku abi.

Ukraina laiendab evakueerimist Donetski oblastis

Ukraina teatas reedel, et evakueerib lastega perekonnad veel 19 külast Donetski oblastis, kus Vene üksused on edasi liikumas.

"Nendes asulates on praegu ühtekokku umbes 109 last," ütles Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin Telegramis.

"Ma rõhutan taas kord: Donetski oblastisse jäämine on äärmiselt ohtlik. Evakueeruge, kui te seda veel saate teha," lisas ta.

Zelenski: Ukraina ja liitlased peavad toetama USA samme vaherahuks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina ja tema liitlased peaksid ühiselt toetama kõiki USA konstruktiivseid samme vaherahu saavutamiseks.

"Viimastel päevadel on olnud palju telefonikõnesid, palju kontakte erineval tasemel. Kõik on samal arusaamal, et see sõda tuleb lõpetada ning et Euroopa peab jõudma ühisele arusaamale iga olulises julgeolekuküsimused," lausus ta.

Lukašenko: Valgevene loob positsioone Orešniku paigutamiseks

Valgevenes seatakse sisse positsioone Venemaa raketisüsteemile Orešnik, ütles režiimi juht Aleksandr Lukašenko usutluses ajakirjale Time.

"Oleme esimesed positsioonid juba kindlaks määranud, neid seatakse sisse," ütles Lukašenko, usutluse katkendit näitas reedel televisioon.

Lukašenko sõnul tarnib Venemaa Orešniku Valgevenesse selle aasta lõpuks.

Trumpi sõnul ei nõuta Putinilt enne kõnelusi Zelenskiga kohtumist

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et kohtub Vladimir Putiniga ka siis, kui Vene liider ei ole enne maha istunud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Ei, ta ei pea, ei," ütles Trump vastates ajakirjanike küsimusele, kas Putinilt nõutakse esmalt Zelenskiga kohtumist.

"Nad tahavad minuga kohtuda ja ma teen kõik endast oleneva, et tapmine lõpetada," rääkis Trump.

Putin ütles varem päeval, et tema eelseisev tippkohtumine USA presidendi Donald Trumpiga võib aset leida Araabia Ühendemiraatides.

"Meil on palju sõpru, kes on valmis aitama meil selliseid sündmuseid korraldada. Üks meie sõpradest on Araabia Ühendemiraatide president," ütles Putin kohtumisel AÜE liidri Mohamed bin Zayed Al Nahyaniga.

Sõrskõi: olukord Pokrovskis on raske

Olukord Donetski oblastis asuvas Pokrovskis on tõeliselt raske, ütles neljapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Sõrskõi rääkis, et vaenlane on muutnud selles rindelõigus taktikat, vägede arvu ja kasutab soomustehnikat. Kuid Ukraina kaitsejõud hoiavad oma positsioone.

"Jah, olukord seal on raske. Tõeliselt raske. Aga me võtame kasutusele kõik meetmed, et hoida linna kontrolli all. Vaenlane kannab seal tohutuid kaotusi. Iga päev toimub seal suurim arv vaenlase rünnakuid. Mida ma oskan öelda? Meie relvajõud teevad kõik, et hoida nii Pokrovskit ja ka Pokrovski linnastut meie kontrolli all," rääkis Sõrskõi.

Ukraina relvajõudude endine peastaabi ülema asetäitja ja erukindral Ihor Romanenko rääkis, et venelased on kogunud Pokrovski piirkonda märkimisväärse hulga väge ja reserve, mis võimaldab neil seal edasi liikuda.

"Vaenlane on Pokrovski-Mõrnohradi linnastu ümber moodustanud enam kui 110 000 mehelise väerühma. Ja seal tugevdati reserve ka droonidega, sisenesid vastavad operaatorite üksused. Ja tegelikult hävitavad nad Pokrovskis endas ja selle ümbruses kõike, mis liigub. Just selline on olukord linnas," ütles Romanenko.

Romanenko lisas, et venelastel õnnestus lõigata läbi olulised kirdepoolsed logistikateed Pokrovskisse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 061 350 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 11 083 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 23 102 (+7);

- suurtükisüsteemid 31 232 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1456 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 50 168 (+238);

- tiibraketid 3555 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 731 (+126);

- eritehnika 3936 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.