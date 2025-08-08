X!

Eesti 200 tulumaksutõusust loobumist ei poolda

Majandus
Kristina Kallas.
Kristina Kallas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Peaminister Kristen Michali väljakäidud mõte loobuda järgmiseks aastaks kavandatud tulumaksutõusust ei leia koalitsioonipartneri poolt toetust. Opositsioonierakonnad näevad selles pigem valimiste-eelset visklemist.

Praeguse kava järgi peaks tulumaks järgmise aasta jaanuarist tõusma 22 protsendilt 24 le. Michal ütles neljapäeval, et kui maksulaekumised on oodatust paremad, võiks valitsus arutada tõusu ärajätmist.

Koalitsioonipartner Eesti 200 ei ole sama meelt. Partei juht, haridusminister Kristina Kallas oleks nõus Michali ideed toetama siis, kui eelarve puudujääk vähenema hakkaks. Praegu pidas ta eelkõige oluliseks, et Eesti majanduse konkurentsivõime pöörduks kasvule. Selleks on tarvis majandust stimuleerida – näiteks tõsta õpetajate ja päästjate palku, investeerida teadus- ja arendustegevusse, teedeehitusse, digiriiki.

"Kõik need on märkimisväärsed kulud, nii et väga ennatlik on rääkida maksulangetustest olukorras, kus meil on aina kasvavad kaitsekulud, kus meil on tervisekassa puudujääk ja kus meil on mitu aastat olnud inimeste ostujõu langus ja me ei ole suutnud avaliku sektori töötajatele – õpetajatele, päästjatele, politseinikele – tagada väärikat palka," lausus Kallas.

Opositsioonierakonnad näevad ettepanekus pigem Reformierakonna vintsklemist valimiste eel. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles juba neljapäeval, et tulumaksutõusu ärajätmine halvendaks riigieelarvet ja jätaks riigikaitse eest tasumise vaeste kanda.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu hinnangul tuleks aga mitte ainult kaaluda tulumaksutõusust loobumist, vaid tagasi võtta ka juulist kehtima hakanud käibemaksutõus.

"Eelmise aasta sügisel nad rääkisid nad sellest, et tuleb ajutine julgeolekumaks, kevadel, mõned kuud tagasi nad muutsid selle püsivaks, nüüd kõnelevad selle ärajätmisest. Loomulikult tuleb planeeritavad maksutõusud ära jätta ja tuleb tervikvaade riigi rahanduspoliitikas luua," lausus Reinsalu.

"Minu sõnum on valitsusele, et tervikuna tuleb vaadata üle maksutõusude poliitika, mis on osutunud ebakvaliteetseks. Nüüd nad taganevad sellest samm-sammult, aga vaja on tervikvaadet, mis puudutab käibemaksu, mis puudutab automaksu, mida nad ka vigaselt asuvad lappima, siis laste automaksu toetuse näol ja nii edasi. Praeguses olukorras on väga oluline, et maksutõusude võimalike ärajätmise kõrval oleks valitsusel ka plaan valitsemiskulude vähendamiseks," lisas ta.

"Kui tuleks tõepoolest kontseptuaalne ettepanek peaministri poolt, siis oleks ka, mida arutada. Täna mulle tundub, et see ei ole arutelu koht, seda enam, et peaministri sõnum tuleb Reformierakonna poliitilise kriisi ajal enne valimisi. Aga päris otsus – nagu me teame – tuleb peale valimisi," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Rahandusministeeriumi andmetel oleks tulumaksutõusu ärajätmise hind järgmise nelja aasta jooksul 250 kuni 290 miljonit eurot – seda eeldusel, et ära jäetakse nii füüsilise kui ka juriidilise isiku tulumaksu määra tõus. Eelarve puudujääk suureneks samas mahus.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:40

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

18:40

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

18:35

Eesti 200 tulumaksutõusust loobumist ei poolda

18:35

Iisraeli plaanid Gazaga on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

18:00

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

17:50

Haapsalus algas Valge Daami aeg

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

17:10

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

17:48

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

loe: kultuur

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

loe: eeter

17:16

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Raadiouudised

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo