X!

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

Välismaa
Ukraina president koos Euroopa riikide juhtidega.
Ukraina president koos Euroopa riikide juhtidega. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Välismaa

Euroopa lükkas tagasi Venemaa ettepaneku vahetada Ukrainale kuuluva Donetski oblasti piirkonnad vaherahu vastu ning esitasid Vladimir Putini ning Donald Trumpi Alaska kõneluste jaoks omapoolsete tingimustega kava.

Euroopa suurriigid ja Ukraina vastasid Vladimir Putini vaherahuplaanile vastuettepanekuga, mis nende sõnul peab olema raamistikuks USA president Donald Trumpi ja Venemaa presidendi kohtumisel Alaskal.

Plaan esitati laupäeval Inglismaal toimunud kohtumisel USA tippametnikega.

Euroopa riigid, sealhulgas Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa, aga ka Ukraina, kiirustasid vastama Venemaa rahuettepanekule, mis tulenes eelmisel nädalal Putini ja USA eriesindaja Steve Witkoffi kohtumisest Kremlis.

Witkoffi Moskvast toodud ettepanekuga kursis olnud ametnike sõnul on Putin öelnud, et nõustub relvarahuga juhul, kui Ukraina loovutab umbes kolmandiku Ida-Donetski oblastist, mida Kiiev endiselt kontrollib. Rindejoon külmutatakse mujal, sealhulgas Zaporižžja ja Hersoni oblastis, mida Venemaa samuti enda omaks peab.

Pärast Putini ja Witkoffi kõnelusi lasi Trump mööduda Venemaale seatud tähtajast, mil aggressorriigi suhtes pidavat rakenduma teisesed sanktsioonid ja nõustus isiklikult Putiniga 15. augustil Alaskal kohtuma. Kohtumisele ei ole aga kutsutud sõjas oleva riigi president Volodõmõr Zelenski, mida nii Ukraina kui ka teised riigid hukka mõistavad.

"Ukraina tulevikku ei saa otsustada ilma ukrainlasteta, kes on võidelnud oma vabaduse ja julgeoleku eest juba üle kolme aasta. Ka eurooplased on paratamatult osa lahendusest, kuna see puudutab nende julgeolekut," postitas Prantsusmaa president Emmanuel Macron laupäeval sotsiaalmeedias.

Euroopa ettepanek sisaldab nõudmisi relvarahu sõlmimiseks enne, kui otsustatakse muid samme rahu suunas astuda. Samuti toodi plaanis välja, et territooriume saab vahetada ainult vastastikku, mis tähendab, et kui Ukraina lahkub mõnest piirkonnast, peab Venemaa lahkuma teistest.

Oluline on see, et Euroopa plaan, mis esitati asepresident J. D. Vance'ile, riigisekretär Marco Rubiole, Trumpi Ukraina saadik Keith Kelloggile ja erisaadik Steve Witkoffile, sätestab ka, et Kiievi iga territoriaalne järeleandmine peab olema kaitstud raudkindlate julgeolekugarantiidega – sealhulgas Ukraina võimaliku NATO liikmelisusega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Wall Street Journal

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:23

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

22:01

ETV spordisaade, 9. august

21:51

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:44

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

21:31

Londoni politsei pidas kinni vähemalt 365 Palestine Actioni toetajat Uuendatud

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

21:18

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

21:18

Pühapäeval on oodata nii päikest kui ka äikest

21:17

Viipekeelsed uudised

20:47

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:41

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

18:36

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

08.08

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

18:14

Venemaa Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu kümned lennud Uuendatud

06:12

Eesti plaanib võtta kuni 3,6 miljardit eurot kaitselaenu

08.08

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

08.08

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

12:51

Kristi Raik: suurriikide mäng Euroopa saatusega

08.08

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

08.08

USA tahab narkokartellide vastu hakata kasutama sõjaväge

ilmateade

loe: sport

22:23

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

22:01

ETV spordisaade, 9. august

21:44

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

loe: kultuur

21:18

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

15:06

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

13:44

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

11:59

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

loe: eeter

15:05

Jahimees: metsas karuga kohtumise vältimiseks kolista või vilista

11:34

"Ringvaate" toimetaja Väärtnõu: meil on toimetuses väga kirglikud arutelud

09:03

ETV peatoimetaja Urmas Oru: ka eksimisruumi peab olema

08.08

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

Raadiouudised

18:35

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

18:35

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

18:35

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

18:35

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

18:35

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo