WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

Euroopa lükkas tagasi Venemaa ettepaneku vahetada Ukrainale kuuluva Donetski oblasti piirkonnad vaherahu vastu ning esitasid Vladimir Putini ning Donald Trumpi Alaska kõneluste jaoks omapoolsete tingimustega kava.

Euroopa suurriigid ja Ukraina vastasid Vladimir Putini vaherahuplaanile vastuettepanekuga, mis nende sõnul peab olema raamistikuks USA president Donald Trumpi ja Venemaa presidendi kohtumisel Alaskal.

Plaan esitati laupäeval Inglismaal toimunud kohtumisel USA tippametnikega.

Euroopa riigid, sealhulgas Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa, aga ka Ukraina, kiirustasid vastama Venemaa rahuettepanekule, mis tulenes eelmisel nädalal Putini ja USA eriesindaja Steve Witkoffi kohtumisest Kremlis.

Witkoffi Moskvast toodud ettepanekuga kursis olnud ametnike sõnul on Putin öelnud, et nõustub relvarahuga juhul, kui Ukraina loovutab umbes kolmandiku Ida-Donetski oblastist, mida Kiiev endiselt kontrollib. Rindejoon külmutatakse mujal, sealhulgas Zaporižžja ja Hersoni oblastis, mida Venemaa samuti enda omaks peab.

Pärast Putini ja Witkoffi kõnelusi lasi Trump mööduda Venemaale seatud tähtajast, mil aggressorriigi suhtes pidavat rakenduma teisesed sanktsioonid ja nõustus isiklikult Putiniga 15. augustil Alaskal kohtuma. Kohtumisele ei ole aga kutsutud sõjas oleva riigi president Volodõmõr Zelenski, mida nii Ukraina kui ka teised riigid hukka mõistavad.

"Ukraina tulevikku ei saa otsustada ilma ukrainlasteta, kes on võidelnud oma vabaduse ja julgeoleku eest juba üle kolme aasta. Ka eurooplased on paratamatult osa lahendusest, kuna see puudutab nende julgeolekut," postitas Prantsusmaa president Emmanuel Macron laupäeval sotsiaalmeedias.

Euroopa ettepanek sisaldab nõudmisi relvarahu sõlmimiseks enne, kui otsustatakse muid samme rahu suunas astuda. Samuti toodi plaanis välja, et territooriume saab vahetada ainult vastastikku, mis tähendab, et kui Ukraina lahkub mõnest piirkonnast, peab Venemaa lahkuma teistest.

Oluline on see, et Euroopa plaan, mis esitati asepresident J. D. Vance'ile, riigisekretär Marco Rubiole, Trumpi Ukraina saadik Keith Kelloggile ja erisaadik Steve Witkoffile, sätestab ka, et Kiievi iga territoriaalne järeleandmine peab olema kaitstud raudkindlate julgeolekugarantiidega – sealhulgas Ukraina võimaliku NATO liikmelisusega.