Sõja 1264. päev: Ukraina ründas droonidega Saratovi naftatöötlemistehast

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 10. augustil kell 19.39:

- Kuberner: Vene rünnakutes Zaporižžjale sai kannatada kaheksa inimest;

- Odessa oblastis sai plahvatustes surma kolm meres ujunud inimest;

- Ukraina teatas Sumõ oblasti küla vabastamisest;

- Venemaa ründas droonidega Dnipropetrovski oblasti rongijaama;

- Venemaa teatas viie Ukraina drooni hävitamisest Kaluga oblastis;

- Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast;

- Venemaa teatas 121 Ukraina drooni allatulistamisest;

- Zelenski: Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada;

- NBC News: Valge Maja kaalub Zelenski kutsumist Alaskale;

- Euroopa taotleb enne Trumpi-Putini kohtumist suuremat survet Venemaale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Kuberner: Vene rünnakutes Zaporižžjale sai kannatada kaheksa inimest

Venemaa pühapäevastes rünnakutes Ukraina Zaporižžja linnale sai kannatada vähemalt kaheksa inimest, teatas Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov Telegramis.

"Kaheksa kannatanut, üks neist raskes seisundis, sellised on esialgsed tagajärjed vaenlase rünnakust Zaporižžjale. Nelja inimese seisundit hindavad meedikud keskmiseks. Kõigile kannatanutele antakse vajalikku abi. Päästeoperatsioon jätkub," kirjutas ta.

Odessa oblastis sai plahvatustes surma kolm meres ujunud inimest

Ukraina Odessa oblastis sai kahes meremiini plahvatuses surma kolm meres keelatud kohas ujunud inimest, teatas pühapäeval uudisteportaal Ukrinform.

Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Kiper teatas, et juhtumid leidsid aset Zatokas ja Karolino-Buhazis.

"Surmav oht vees: kolm elu kaotati keeldude eiramise tõttu. Üks mees sai surma Karolino-Buhazis, veel üks mees ja naine Zatokas," ütles ta, lisades, et kõik kolm ujusid kohas, kus see on keelatud.

Kiper tuletas meelde, et Odessa oblastis on 32 ametlikult tegutsevat turvalist ujumiskohta, neist 30 Odessa linnas ning veel üks Tšornomorskis ja Prõmorskis.

Ukraina teatas Sumõ oblasti küla vabastamisest

Ukraina relvajõud teatasid pühapäeval küla vabastamisest riigi põhjaosas Sumõ oblastis.

Ukraina väed vabastasid Bezsalivka küla ja "puhastasid selle täielikult Vene vägedest", teatas armee peastaap Telegramis. Ukraina armee teatel langes lahingus 18 Vene sõdurit.

Venemaa alustas uut pealetungi Sumõ oblastis tänavu aprillis. Vene väed on praegu oblasti pealinnast Sumõst umbes 20 kilomeetri kaugusel.

Venemaa ründas droonidega Dnipropetrovski oblasti rongijaama

Pühapäeva hommikul korraldasid Vene väed ulatusliku rünnaku Dnipropetrovski oblastis Sinelnikovski rajoonile, teatas Ukraina riikliku eriolukordade teenistus.

Rajooni keskuses sai kahjustada taristu. Samuti said kahjustada kaks eramut. Mitmes kohas puhkesid tulekahjud, mille tuletõrjujad kustutasid. Esialgu pole hukkunuid ega vigastatuid, märkis teenistus.

Samal ajal teatas Ukraina Raudtee juhatuse esimees Oleksandr Pertsovski oma Facebooki lehel, et Venemaa rünnaku sihtmärgiks oli raudteejaam.

"Barbaarsete naabrite läbiviidud rahuprotsess näeb nüüd välja selline. Veel üks öö ja järjekordne ulatuslik rünnak raudteesõlmele, sealhulgas jaamale. Dnipropetrovski oblast. Kõik töötajad kutsuti ennetavalt tagasi, seega kõige tähtsam on see, et inimohvreid ei ole," märkis ta.

The Russians attacked the railway station in Synelnykovo, Dnipropetrovsk region, — Ukrzaliznytsia



Currently, all trains and electric trains through Synelnykovo have been canceled. pic.twitter.com/PUPFt0MNOv — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 10, 2025

Venemaa teatas viie Ukraina drooni hävitamisest Kaluga oblastis

Vene õhutõrje hävitas pühapäeva hommikul Kaluga oblasti kohal viis Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium.

Oblastivõimude teatel on lennuliiklus Kaluga lennuväljal peatatud.

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Ukraina sõjavägi teatas kinnitas pühapäeval, et ründas öises droonirünnakus Venemaa Saratovi oblastis asuvat naftatöötlemistehast.

Avalduses teatas peastaap, et Saratovi naftatöötlemistehase rünnak põhjustas plahvatusi ja tulekahju.

Varem avaldatud kohalike teadete kohaselt ründasid droonid pühapäeva hommikul Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, põhjustades suure tulekahju ja plahvatusi.

Vene sotsiaalmeediasse postitatud kaadrid näitasid droonidena näivaid objekte ja õhutõrjesüsteemide aktiveerimist. Elanikud teatasid valju plahvatuse kuulmisest enne, kui rajatises leegid süttisid.

Saratovi kuberner Roman Busargin kinnitas piirkonna ühes tööstusobjektis tekkinud kahjustusi. Teadete kohaselt hukkus rünnakus üks inimene ja mitmed said vigastada.

"Mitmed elanikud vajasid arstiabi," ütles Busargin. "Abi anti kohapeal ja üks inimene viidi haiglasse. Kahjuks on üks inimene surnud."

Busargin ei täpsustanud, milline tööstusobjekt kahjustada sai.

Sotsiaalmeediakaadritelt on näha paksu musta suitsu tõusmas millegi kohale, mis näeb välja nagu tööstuspiirkond. Reuters kinnitas ühes videos nähtud asukoha, kuid ei suutnud kinnitada video filmimise aega.

Saratov Oil Refinery

This is the fourth plant destroyed in the last 8 days.

Preliminary, 10-12% capacities of all oil refineries in Russia have been destroyed pic.twitter.com/p7FimmlaNT — Evgen Istrebin (@evgen1232007) August 10, 2025

Rosneftile kuuluv rafineerimistehas peatas pärast aasta alguses toimunud droonirünnakut ajutiselt oma tegevuse, ütlesid tööstusallikad Reutersile.

Teated viitasid ka õhutõrje tegevusele ja plahvatustele Lipetski ja Voroneži linnades.

Venemaa SHOT Telegram kanal, mis avaldab sageli teavet julgeolekuteenistuste ja õiguskaitseorganite allikatelt, teatas kaheksast plahvatusest, mida kuuldi Saratovi ja Engelsi kohal, linnades, mida eraldab Volga jõgi.

Venemaa tsiviillennundusamet teatas Telegramis, et Saratovisse ja Saratovist väljuvad lennud peatati pühapäeva varahommikul umbes kaheks tunniks lennuohutuse tagamiseks.

Varem hilinesid Venemaa Sotši lennujaamas droonirünnakute tõttu kümned lennud. Ukraina droonid võtsid sihikule ka Venemaal Tatarstani Vabariigis asuva laohoone, kus hoiti Šahed-tüüpi droone.

Venemaa õhutõrjeüksused hävitasid öö jooksul 121 Ukraina drooni, sealhulgas kaheksa Saratovi oblasti kohal, teatas kaitseministeerium. Ministeerium teatab ainult sellest, kui palju droone kaitseüksused alla lasid, mitte sellest, kui palju Ukraina droone välja lasi.

Venemaa teatas 121 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene õhutõrje tulistas ööl vastu pühapäeva alla 121 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium pühapäeval.

29 drooni tulistati alla Krasnodari krais, 15 Krimmis, 13 Brjanski, 12 Belgorodi ja üheksa Voroneži oblastis. Kaheksa drooni tulistati alla Saratovi oblastis ja Stavropoli krais, seitse Kaluga ja kuus Tula oblastis, teatas kaitseministeerium.

Viis drooni neutraliseeriti Rostovi ja neli Rjazani oblastis, kaks Aasovi mere kohal ning üks Smolenski, Orjoli ja Tveri oblastis, lisas ministeerium.

Zelenski: Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada

Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada, üles president Volodõmõr Zelenski laupäevaõhtuses videopöördumises kommenteerides Venemaa nõudmisi kogu Donbassi loovutamiseks, vahendas portaal Unian.

Zelenski rõhutas, et Ukraina ja kõik tema partnerid püüdlevad relvarahu poole ning Venemaa diktaator Vladimir Putin on sellele vastu.

"Tema ainus kaart on võimalus tappa ja ta püüab nende lõpetamist võimalikult kallilt müüa. On oluline, et see kedagi ära ei petaks. Me ei vaja pausi tapmistes, vaid tõelist, pikaajalist rahu. Mitte tulistamise lõpetamist kunagi hiljem, kuude pärast, vaid kohe," ütles Zelenski.

Tema sõnul käib praegu aktiivne diplomaatiline töö, et rahu Ukrainale lähemale tuua. Ka kontaktid Ameerika poolega "jätkuvad peaaegu 24 tundi ööpäevas" erinevatel tasanditel.

Samuti märkis Zelenski, et nüüd üritab Putin vältida uusi sanktsioone, mille kehtestamisega ähvardas USA president Donald Trump. Ukraina presidendi sõnul üritab Kreml vahetada "tapmiste peatamise territoriaalse saagi vastu".

"Putin tahab, et talle andestataks meie Hersoni oblasti lõunaosa, Zaporižžja, kogu Luhanski oblasti, Donetski oblasti ja Krimmi äravõtmine. Me ei anna Venemaale seda teist katset Ukrainat jagada. Me teame Venemaad – kus on teine, seal on ka kolmas," ütles Zelenski.

NBC News: Valge Maja kaalub Zelenski kutsumist Alaskale

Valge Maja kaalub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kutsumist Alaskale, kus USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaksid reedel kohtuma, teatas NBC News allikatele viidates.

Trumpil ja Putinil on kavas Alaskal kohtuda, et arutada sõja lõpetamist Ukrainas.

Üks kõrge ametnik ja teised informeeritud allikad ütlesid meediale, et Zelenski Alaska kohtumisel osalemise kohta pole veel otsust tehtud.

Üks kõrge ametnik ütles, et Zelenski kohtumisele kutsumine on väga võimalik variant.

"Kõik loodavad väga, et see juhtub," ütles allikas.

Ametnik ei kinnitanud aga, et Zelenskile oleks ametlik kutse osalemiseks juba saadetud.

"President on avatud kolmepoolsele kohtumisele. Praegu keskendub Valge Maja president Putini soovitud kahepoolse kohtumise planeerimisele," ütles allikas.

Zelenski ja Putin kohtusid viimati 2019. aastal, kui nad osalesid Prantsusmaal Normandia rühma kohtumisel, kus otsiti lahendust olukorrale Donbassis.

Euroopa taotleb enne Trumpi-Putini kohtumist suuremat survet Venemaale

Vaid aktiivne diplomaatia, Ukraina toetamine ja Venemaa survestamine on ainus lähenemisviis Venemaa agressioonisõja lõpetamiseks Ukrainas, ütlevad Euroopa juhid ühises avalduses.

"Me tervitame [USA] president [Donald] Trumpi tööd Ukraina tapmiste peatamisel," öeldi dokumendis, mille allkirjastasid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Poola peaminister Donald Tusk, Ühendkuningriigi valitsusjuht Keir Starmer, Soome riigipea Alexander Stubb ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Me oleme pühendunud põhimõttele, et rahvusvahelisi piire ei saa jõuga nihutada," märgivad liidrid.

Avalduses rõhutatakse, et Ukrainale tuleb anda tugevad ja usutavad julgeolekugarantiid ning et rahu saab otsustada ainult Ukrainat kaasavate läbirääkimiste kaudu.

"Oleme valmis seda tööd toetama nii diplomaatiliselt kui ka säilitades oma sisulise sõjalise ja rahalise toetuse Ukrainale, sealhulgas tahtekoalitsiooni töö kaudu, ning toetades ja kehtestades Vene Föderatsiooni vastu piiravaid meetmeid," öeldi avalduses.

USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaksid järgmisel reedel Alaskal pidama läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle.

Meedia teatel on Venemaa nõudmiste hulgas relvarahu saavutamiseks muu hulgas olnud Ukraina täielik lahkumine Ida-Ukraina Donbassi piirkonnast.

"Praegune rindejoon peaks olema läbirääkimiste lähtepunkt," öeldakse avalduses.

Euroopa liidrite hinnangul peab sõja diplomaatiline lahendus kaitsma nii Ukraina kui ka Euroopa otseseid julgeolekuhuve.

"Nende oluliste huvide hulka kuuluvad tugevad ja usaldusväärsed julgeolekugarantiid, mis võimaldavad Ukrainal tõhusalt kaitsta oma suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," seisab avalduses.

Zelenski teatas pühapäeval sotsiaalmeedias, et toetab Euroopa liidrite avaldust täielikult.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 063 240 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 11 089 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 107 (+4);

- suurtükisüsteemid 31 343 (+70);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1460 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1204 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 50 455 (+140);

- tiibraketid 3556 (+1);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 982 (+126);

- eritehnika 3936 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.