Üle 40-kraadise õhusooja toonud kuumalaine räsib Lõuna-Euroopat

Lõuna-Euroopat tabanud kuumalaine on mitmes riigis purustanud kuumarekordid. Õhutemperatuurid küündivad üle 40 kraadi ning jahutuseks põgenevad inimesed kas randadesse või kaubanduskeskustesse.

Enamikes Prantsusmaa mandriosas asuvates piirkondades on kuumalaine tõttu kehtestatud oranž ehk pea kõrgeim ohutase. Prantsusmaa kliimaminister Agnès Pannier-Runacher nimetas olukorda enneolematuks.

Ligi 200 kooli üle Prantsusmaa on kuumalaine tõttu kas osaliselt või täielikult suletud.

Prantsuse haridusminister Elisabeth Borne ütles, et ta teeb piirkondlike omavalitsustega koostööd, et leida parimad viisid koolilaste eest hoolitsemiseks või võimaldamaks vanematel oma lapsi kodus hoida.

Pühapäeval puhkes Lõuna-Corbières'i mäestikus mitu metsatulekahju, mis viisid evakueerimiseni ja kiirtee sulgemiseni. Tulekahjud on nüüdseks kontrolli alla saadud, teatasid tuletõrjevõimud esmaspäeval Prantsuse meediale.

Kuumahoiatusi on antud ka Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Saksamaal, Ühendkuningriigis ning Balkani riikides.

Nii Hispaania kui ka Portugal registreerisid möödunud nädalavahetusel oma kuumimad juunikuised ilmad läbi aegade.

Andaluusias El Granados oli laupäeval 46 kraadi sooja. Kesk-Portugali Mora linnas ulatus temperatuur 46,6 kraadini.

Paljudes riikides on erakorralise meditsiini teenused valmisolekus ja inimesi on hoiatatud, et nad püsiksid võimalikult palju siseruumides.

Kuumalaine on Euroopas kestnud juba üle nädala, kuid peaks haripunkti jõudma nädala keskel.

Kõrgeimas valmisolekus on ka 21 Itaalia linna – sealhulgas Rooma, Milano ja Veneetsia.

Itaalia erakorralise meditsiini seltsi asepresident Mario Guarino ütles uudisteagentuurile AFP, et haiglate erakorralise meditsiini osakonnad üle kogu riigi on teatanud kuumarabanduse juhtumite arvu kümneprotsendisest suurenemisest.

Esmaspäeval võib Ühendkuningriigi osades piirkondades olla üks kuumimaid juunipäevi läbi aegade. Inglismaal on püsinud temperatuur üle 30 kraadi ja mõnes osas võib see ulatuda üle 34 kraadi.

Suur osa Hispaaniast, mis on teel läbi aegade kuumima juunini, on samuti kuumahoiatuse all.

"Ma ei saa hästi magada ja mul on unetus. Samuti saan kuumarabandusi, ma lõpetan söömise ja ma lihtsalt ei suuda keskenduda," ütles 21-aastane Anabel Sanchez Sevillas uudisteagentuurile Reuters.

Sarnane olukord on Portugalis, kus seitse linnaosa, sealhulgas pealinn Lissabon, on kõrgeimal ohutasemel.

Saksamaa hoiatas ilmateenistus, et teisipäeval ja kolmapäeval võib temperatuur tõusta peaaegu 38 kraadini – see on potentsiaalne rekordtemperatuur.

Kuumalaine on alandanud ka Reini jõe veetaset, mis piirab kaubalaevade transporditavat kaubakogust ja tõstab kaubaveokulusid.

Balkani poolsaare ja selle ümbruses olevad riigid on samuti intensiivse kuumusega hädas, kuigi temperatuur on seal hakanud veidi jahenema.

Türgis jätkavad tuletõrjujad viimastel päevadel puhkenud sadade metsatulekahjude kustutamist.

Kuurortlinnast Izmirist 50 kilomeetrit edelas asuvas Seferihisari rajoonis puhkes tulekahju, mis on juba hävitanud umbes 20 kodu.

Metsatulekahjud on puhkenud ka Horvaatias, kus rannikualadele on kehtestatud ranged kuumahoiatused.

Kreekas on temperatuur juba mitu päeva lähenenud 40 kraadile ning eelmisel nädalal puhkesid pealinna Ateena lähedal asuvates rannikulinnades põlema elumajad ja inimesed pidid evakueeruma.

Möödunud nädala kolmapäeval teatas Serbia kuumimast päevast alates arvestuse algusest, neljapäeval registreeriti Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos rekordilised 38,8 kraadi sooja. Sloveenias registreeriti laupäeval kõigi aegade kuumim juunikuu temperatuur.

Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes tõusis temperatuur reedel 42 kraadini ja eeldatavasti jääb see sinna lähedale püsima.

ÜRO inimõiguste juht Volker Turk ütles esmaspäeval, et kuumalaine toob esile vajaduse kliimamuutustega kohaneda – loobuda tavadest ja energiaallikatest, näiteks fossiilkütustest, mis aitavad kaasa kliimamuutustele.

ÜRO kliimamuutuste paneeli teatel on inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu tekkivad kuumalained üha sagedasemad.