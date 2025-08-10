X!

Uus nädal toob endaga mõõdukalt soojad suveilmad

ilm
Stroomi rand
Stroomi rand Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Esmaspäeval liigub äikeseline madalrõhulohk Eesti kohalt ida poole ja seejärel laieneb Kesk-Euroopast üle Skandinaavia ja Läänemere kõrgrõhuala. Baltimaad jäävad kõrge kirdeserva: õhurõhk tõuseb ja sajuhooge on kohati, kuid loodesse pöörduv tuul on puhanguline. Õhk on mõõdukalt soe.

Eelolev öö on Eestis selge ja vähese, Eesti idaservas ja mõnel pool rannikul vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja võib veel äikest olla. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Ida-Eestis on üksikutes kohtades vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Eesti idaservas võib üksikutes kohtades hoovihma sadada. Puhub valdavalt loodetuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Teisipäeva öö algab sajuta, kuid õige ruttu saabuvad merelt saartele vihmahood ja liiguvad edasi mandrile. Päeval on sajuhood kohati tugevad, samuti on kõrge äikese ja rahesaju oht. Öösel on sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 17, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval jagub sajuhooge veel Eesti idaserva, järk-järgult läheb ilm nii kuivemaks kui soojemaks. Öösel on sooja 9 kuni 18, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäev tuleb praeguse prognoosi järgi kuiv, reede päeval võib Lääne-Eestis veidi vihmahooge tulla. Öösiti on sooja 8 kuni 18, päeval 19 kuni 25 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Uus nädal toob endaga mõõdukalt soojad suveilmad

