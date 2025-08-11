X!

Vabaduse väljakule loodi ajutiselt pallimänguplatsid

Foto: ERR
Spordipealinnas Tallinnas on august pallimängukuu. Lisaks päris spordiplatsidele, saab palli taguda ka muidu enamasti tühjalt laiuval Vabaduse väljakul.

Eelmisel nädalal peetud rahvusvaheliste laste mängude tarbeks ehitatud ajutised palliplatsid pealinna keskväljakul on nüüd kuni 22. augustini avatud kõigile mänguhimulistele. Kahe rannavolleväljaku tarbeks on kohale toodud 800 tonni liiva, mis hiljem läheb taaskasutusse ehitustel.

"Liiv on praegu pehme, kui vihma sajab, siis kardan et läheb natukene kõvaks, aga praegu kuivades oludes on väga hea," sõnas treener Laos Lukas.

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Vabaduse väljakul maha rannavolle Eesti meistrivõistlused. Esmaspäeval võis platsil harjutamas näha meie noori tippmängijaid.

"Siin on väga hea trenni teha - liiv ja väljak, kõik on väga mugav," lausus võrkpallur Keira Liina Lukas.

Teine pool väljakust on 3x3 korvpalli päralt.

"Olen väga rõõmus et selline koht meil on," ütles Uljana.

"Mulle see väga meeldib! See on esimene kord siin mängida, aga mulle meeldib väga," sõnas Igor.

Kes palliplatsile ei mahu, saab vabaõhutrenni teha ka Jaani kiriku poole püstitatud jõumasinatel.

Palliplatsid on avatud ööpäev läbi, kohapeal saab laenutada ka mänguvahendeid.

"Meil on spordirajatisi teenindamas kaks pallikasti, mis said reedel paigaldatud, kus on tasuta mänguvahendid põhimõttel "võta, mängi ja tagasta". Osad pallid on juba jalutama läinud, aga ma loodan, et neid kasutatakse sihipäraselt kuskil mujal. Hoiame silma peal ja täidame neid vajadusel uuesti pallidega," ütles Euroopa spordipealinna 2025 projektijuht Robert Peets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

22:56

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

22:26

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

22:20

Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

22:09

Mihkelson: USA ei ole loonud tingimusi, et sõda Ukrainas lõppeks õiglase rahuga

22:06

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

21:51

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

ETV spordisaade, 11. august

21:31

Kallas: Putin tahab Alaskal Trumpiga fotot ja uutest sanktsioonidest loobumist

21:23

Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

