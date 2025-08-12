Loomakaitse liit kahtleb endiselt Nurme farmi sigade testide õigsuses

Saimre Agro Viljandi kontoris olnud Nurme farmi juhataja Liivi Issak ja Rõstla farmi juhataja Katrin Linkov ei sea kahtluse alla Hispaania referentslabori seakatku analüüse, kuid kuna proove ei koguta spetsiaalsetesse turvaanumatesse, vaid tavalistesse kilekottidesse, jääb nende hinnangul võimalus, et inimliku eksimuse tõttu on proovid lihtsalt segi aetud.

"Me paneme farmis need proovid oma soetatud kilekottidesse ja selle kilekoti paneme veel ühte kilekotti. Seejärel omakäeliselt kirjutame sinna lisaks paberi, kust on proov võetud, mis seal proovis on ja mis kuupäevaga ja mis diagnoosiga loom suri," sõnas Saimre seakasvatuse Rõstla farmi juhataja Katrin Linkov.

Linkovi hinnangul on tõenäosus, et proovid on segamini läinud, väga suur.

"Selle proovi laborisse jõudmisel läbib see mitme inimese kätt," sõnas Linkov.

Täpsustuseks olgu siiski öeldud, et esimesena surnud kesikult võeti proove korduvalt ja kõik need osutusid katkule positiivseks.

Ka Eestimaa loomakaitse liidu Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa leiab, et Nurme sigade hukkamisega kiirustada ei tohi.

"Taaskord on ju ainult hinnatud PCR vastust, et PCR on positiivne. Tegelikult need mis peaks kinnitama seda, kas PCR võiks olla vale-positiivne, need on alles töös ja neid vastuseid ju hetkel ei ole. Me ei leidnud ka sealt dokumentidest mitte kusagilt selget vastust, et on konkreetselt õige proov sinna saadetud. Tegelikkuses jääb meil ka väga suur kahtlus sellele, et võib-olla ei ole tegemist üldse selle õige prooviga," sõnas Metsa.

Nurme farmi juhataja Liivi Issak kinnitas, et ükski tema farmi siga pärast katkulooma avastamist haigestunud pole. Talle on antud korraldus, et sigade hukkamiseks tuleb valmis olla neljapäeva hommikul kell 7.30.