Kolmapäeval on oodata kuivemat ja soojemat ilma

Teisipäeval mitmele poole äikest ja rahet toonud madalrõhulohk liigub kolmapäeval itta, mistõttu tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhuala. Eestis sajuvõimalus väheneb ja ka pilvi jääb järk-järgult vähemaks. Tuul on põhjarannikul puhanguline, lõuna pool vaibub.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma, öö hakul on Ida-Eestis äikeseoht. Kohati võib tekkida udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva hommik on muutliku pilvisusega. Virumaal võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese pilvisusega ning kuiv. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Neljapäev on sajuta, öösel kohati udune. Sooja on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 17, päeval 19 kuni 24 kraadi.

Reede öö on sajuta, hommikul jõuavad Lääne-Eestisse üksikud vihmasabinad, mis aeglaselt ida suunas levivad. Õhtu poole muutub sadu laialdasemaks ja intensiivsemaks. Öised miinimumid langevad alla 10 kraadi, päevased maksimumid tõusevad 25 kraadini.

Laupäeva öö ja ennelõuna tuleb vihmahoogudega, pärastlõuna on kuivem. Pühapäev peaks tulema sajuta. Õhk jaheneb veidi.