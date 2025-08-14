Eenmaa: Reformierakond pole suutnud Tallinnas ühtki oma eesmärki ellu viia

Reformierakond pole suutnud Tallinna koalitsioonis olles ellu viia ühtki oma suuremat eesmärki, ütles kunagine Tallinna linnapea ja staažikas linnavolikogu liige Ivi Eenmaa.

Teenusmajad, lasteaiakohad ja eakate aktiivsuskonto - need on asjad, mis on olnud Reformierakonna põhiliste eesmärkide seas Tallinnas, ent mida erakond ei ole suutnud pealinnas võimul olles läbi suruda, ütles Eenmaa kolmapäeval antud usutluses ERR-ile.

Eenmaa nentis, et paratamatult peab nii mitme osapoolega koalitsioonis millestki loobuma, aga Reformierakond jäi siiski liiga õnnetusse seisu.

"Kahtlemata, aga ükski teine erakond ei ole pidanud loobuma kõigist oma eesmärkidest. Meie pidime ja me nõustusime. Ja mitte meie ei nõustunud, vaid meie esindajad nõustusid," rääkis Eenmaa.

Reformierakonna abilinnapead ei rääkinud oma otsustest

Eenmaa heitis Reformierakonna abilinnapeadele ette, et nad ei rääkinud fraktsiooniga oma otsustest, plaanidest ja mõtetest. "Kui me hakkasime millegi kohta küsima, siis öeldi, et kui meie nõus ei ole, läheb koalitsioon lõhki. Noh, lõpuks läks ta ikka lõhki ju," rääkis Eenmaa.

"Meie abilinnapead seda linnavalitsemist polnud keegi õppinud ega varem teinud. Aga see, et meile ei räägitud, siis see on küll selline asi, mida ma Pärtel-Peeter Pere poolt kritiseerin," ütles Eenmaa.

Kriitikat jagus kunagisel Tallinna meeril ka praeguse linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) suunal, kes Eenmaa sõnul ei suutnud koalitsiooni ühendada.

"Ta ei tundnudki huvi selle vastu, et see meeskond tööle hakkaks. Meeskond ju sõdis põhiliselt omavahel," lausus Eenmaa.

"Nii küünilist inimest, nagu on Ossinovski, ma pole tükk aega kohanud," lisas ta.

Teisipäeval kirjutas Eenmaa ka sotsiaalmeedias, et palub vabandust kõigi Reformierakonna valijate ja Eesti inimeste ees, kes on lootnud Reformierakonna peale ja kelle ootusi erakond ei ole täitnud.

Just seetõttu ei ole ta enda sõnul ka otsustanud, kas ta kohalikel valimistel kandideerib.

"Ma ei ole otsustanud. Ja ma ei ole otsustanud seetõttu, et kui minu käest täna valija küsib, mis te olete meile ära teinud aastaga või nelja aastaga, siis mida mul öelda on? Mul ei ole head mitte midagi öelda," sõnas Eenmaa.

"Sõõrumaa pole tavaline inimene Mustamäelt"

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa panust Reformierakonna kohalike valimiste meeskonda hindab Eenmaa kõrgelt.

"Ta on eriliselt andekas inimene. Ta võib tunduda paljudele kummaline. Ma ütleks, et suured isiksused on kõik natuke teistmoodi. Ta ei ole tavaline inimene Mustamäelt. Ta on isiksus, kes oskab suurelt mõelda ja tal on ka juhtimiskogemus. Nii, et ma ütleks, et tema teadmisi ja ettepanekuid tuleks vägagi tõsiselt kaaluda," lausus Eenmaa.

Eenmaad häiris Reformierakonna juhtpoliitikute poolne koostöö välistamine Keskerakonna ja EKRE-ga.

"Keskerakond on komplitseeritud erakond, aga päris ausalt öeldes, mina ei räägiks enne nii. Võib-olla meiega ei taha mitte keegi koostööd teha, enne valimisi vähemalt keegi ei räägi sellest. Aga keegi ei räägi ka, et välistab Reformierakonnaga koostöö. Aga meie paari erakonnaga välistame. Ma ei pea seda õigeks. Mitte midagi ei tohiks välistada," lausus Eenmaa.

Eenmaa nägemus Tallinnast

Eenmaa sõnul on Tallinnas toppama jäänud kesklinna arendused. "30 aastat on möödas iseseisvusest ja mis seisab tänaseni Estonia ees? Bussipargid, taksopeatused. Islandi väljak, Teatri väljak. Enne ei saa ka nende väljakutega midagi tehtud, kui on nähtud ära, milliseks võiks kujuneda seesama linnakeskus. Aga see on ainult üks näide," rääkis Eenmaa.

Tema sõnul ei ole linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus (SDE) olnud ülesannete kõrgusel. "Ta ei ole tegelenud üldse nende asjadega," lausus Eenmaa.

Samuti häirib Eenmaad linna parkimise korraldus, mis tema sõnul ei tohiks olla ainult raha teenimise vahend.

"Vanalinn on surnud õhtuti. Vanalinna ei saa ei päeval, ei õhtul üldse enam ilma raha maksmata ja kui sa oled autoga, peregagi tahad tulla sisse. Parkimine vanalinnas, parkimine kesklinnas ka parkimine magalates - kõik see on tegelikult viimaste aastatega muutunud võimatuks," ütles Eenmaa.

Ka ühistranspordile tuleks Eenmaa sõnul kriitiliselt otsa vaadata.

Eenmaale tekitas suuri küsimusi Vene kultuurikeskuse ja Salme kultuurikeskuse liitmine kultuurikatlaga, mille osas tema sõnul spordi, kultuuri ja korrakaitse valdkonna abilinnapea Kaarel Oja lihtsalt valetas.

"Kas te arvate, et Kaarel Oja rääkis tõtt mulle? Valetas. Valetas parematest teenimisvõimalustest, selle asemel, et tunnistada, et see on maha parseldatud ja viieks aastaks ilma konkursita Vaba Lavaga leping tehtud," rääkis Eenmaa.

"Neid asju on sealt niimoodi jupikaupa välja tulema. Reformierakond pole suutnud takistada ja on ise kaasa hääletanud nii mõnegi asja puhul. Sealhulgas mina ise oma rumalusest ja teadmatusest, mismoodi asjad on toimunud," lausus Eenmaa.