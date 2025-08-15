Elron ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane

Elron ei tihenda septembrist Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu sõiduplaane viibivate taristutööde tõttu.

Mullu aasta detsembris teatas Elron, et 2025. aasta sügiseks on oodata tihenevaid sõiduplaane Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu sõidusuundadel.

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul mõjutab plaane kõige rohkem taristutööde lõpptähtaja viibimine.

Betlem ütles, et algselt oodati uusi ronge liinile juba 2024. aasta lõpuks, kuid siiani on nende tulevik ebaselge.

"Uute rongide liinile tulek saab tõenäoliselt toimuma järgmise aasta suvel," selgitas ta.

Uute rongide vastu võtmine venib Betlemi sõnul ka seetõttu, et tootja ei saa ronge testida puuduliku taristu tõttu. Praegu on targem ka kasutuslubasid lõplikult mitte väljastada, sest muidu kaasneksid lisanduvad kulud.

Taristutööde raames on tekkinud ka vedurijuhtide puudus

Betlem selgitas, et kui vedurijuhid pole saanud kärbete tõttu palgatõusu ja töö on muutunud intensiivsemaks, siis on arusaadav, et on tekkinud teatav frustratsioon.

Betlemi sõnul on Elroni peamisteks tulu vähenemise põhjusteks dotatsioonide ebapiisav suurendamine ning teist aastat järjest olukord raudteel, mistõttu Tallinna-Tartu ja Tallinna-Narva vahel ei saa head teenust osutada, mis lõppkokkuvõttes on tähendanud väiksemat arvu reisijaid ja piletitulu.

Kiire lahendusena näeb Betlem vedurijuhtidele motiveeriva palga maksmist ja nende juurde koolitamist. Tema sõnul on pöördutud lisarahastuse küsimiseks ka ministeeriumi poole, kes samuti sooviks lahenduseni jõuda.

Olukorra tegelikku stabiliseerumist on oodata Betlemi sõnul siis, kui taastub kahe tunni ja 10-minutine sõiduaeg Tallinna-Tartu vahel.