X!

Elron ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane

Eesti
Balti jaam Tallinnas
Balti jaam Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Elron ei tihenda septembrist Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu sõiduplaane viibivate taristutööde tõttu.

Mullu aasta detsembris teatas Elron, et 2025. aasta sügiseks on oodata tihenevaid sõiduplaane Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu sõidusuundadel.

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul mõjutab plaane kõige rohkem taristutööde lõpptähtaja viibimine.

Betlem ütles, et algselt oodati uusi ronge liinile juba 2024. aasta lõpuks, kuid siiani on nende tulevik ebaselge.

"Uute rongide liinile tulek saab tõenäoliselt toimuma järgmise aasta suvel," selgitas ta.

Uute rongide vastu võtmine venib Betlemi sõnul ka seetõttu, et tootja ei saa ronge testida puuduliku taristu tõttu. Praegu on targem ka kasutuslubasid lõplikult mitte väljastada, sest muidu kaasneksid lisanduvad kulud.

Taristutööde raames on tekkinud ka vedurijuhtide puudus

Betlem selgitas, et kui vedurijuhid pole saanud kärbete tõttu palgatõusu ja töö on muutunud intensiivsemaks, siis on arusaadav, et on tekkinud teatav frustratsioon.

Betlemi sõnul on Elroni peamisteks tulu vähenemise põhjusteks dotatsioonide ebapiisav suurendamine ning teist aastat järjest olukord raudteel, mistõttu Tallinna-Tartu ja Tallinna-Narva vahel ei saa head teenust osutada, mis lõppkokkuvõttes on tähendanud väiksemat arvu reisijaid ja piletitulu.

Kiire lahendusena näeb Betlem vedurijuhtidele motiveeriva palga maksmist ja nende juurde koolitamist. Tema sõnul on pöördutud lisarahastuse küsimiseks ka ministeeriumi poole, kes samuti sooviks lahenduseni jõuda.

Olukorra tegelikku stabiliseerumist on oodata Betlemi sõnul siis, kui taastub kahe tunni ja 10-minutine sõiduaeg Tallinna-Tartu vahel.

Toimetaja: Liisa Matsar

Allikas: "Uudis+", intervjueerija Arp Müller

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:12

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

18:00

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:40

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

17:35

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

17:35

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

17:18

Ettevõtja Kristjan Luha ostab Rademari spordikaupluste keti

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

17:01

Elron ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane

16:51

Ülle Madise: riigieelarve seaduse muudatus ei kaota vastuolu põhiseadusega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

18:00

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

11:19

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

10:51

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

09:52

Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

05:58

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

ilmateade

loe: sport

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

loe: kultuur

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

loe: eeter

15:17

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

11:45

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

12:25

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

12:20

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:50

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo