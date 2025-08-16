X!

Zelenski kohtub esmaspäeval Washingtonis Trumpiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Kay Nietfeld
Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas laupäeval, et sõidab esmaspäeval Washingtoni, kus ta kohtub USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski andis kohtumisest teada pärast telefonikõnet Trumpiga, milles viimane informeeris teda oma Alaskal Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga reedel peetud kõneluste põhipunktidest.

"Esmaspäeval kohtun ma Washingtonis president Trumpiga, et arutada kõiki üksikasju, mis puudutavad tapmise ja sõja lõpetamist," ütles Zelenski. "Olen kutse eest tänulik."

Zelenski sõnul pidas ta Trumpiga poolteist tundi kestnud sisulise vestluse, mis algas kahepoolsena, kuid millega hiljem ühinesid ka Euroopa liidrid.

Washingtoni kohtumine peaks toimuma kolm päeva pärast Trumpi ja Putini kõnelusi Alaskal, mis lõppesid ilma relvarahu otsuse ja nähtava läbimurdeta Venemaa rohkem kui kolm aastat kestnud agressioonisõja lõpetamiseks.

Zelenski kutsus pärast USA–Venemaa tippkohtumist kaasama Ukraina Euroopa-liitlased läbirääkimiste igasse etappi.

Ta kordas ka, et on valmis kolmepoolseks kohtumiseks Trumpi ja Putiniga. Kiiev on seda pikka aega nõudnud, kuid Kreml on sellele seni vastu seisnud.

"Ukraina rõhutab, et võtmeküsimusi saab arutada liidrite tasandil ning selleks sobib kolmepoolne formaat," ütles Zelenski laupäeval.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

