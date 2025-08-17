Sõja 1271. päev: Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis

X!

Ukraina relvajõud on saavutanud edu Donetski oblastis teatas kindralstaap. Ukraina väed liikusid laupäeval edasi Sumõ rindel, päev pärast seda kui USA ja Venemaa arutasid soovi maadevahetuseks. Viimase ööpäeva rünnakutes hukkus viis inimest.

Oluline pühapäeval, 17. augustil kell 14.25:

- Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis;

- Vene vägede rünnakutes hukkus Ukrainas viis inimest;

- Ukraina liikus edasi Sumõ suunal;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit.

Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis

Ukraina relvajõud on saavutanud edu Donetski oblastis, vahendas Kyiv Independent pühapäeval kindralstaabi teadet.

Lahingutegevus Donetski oblastis on ägenenud pärast Vene režiimi juhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi reedest kohtumist Alaskal, mis lõppes kokkuleppeta.

Ukraina väed tõrjusid 4.–16. augustil venelased välja mitmest Donetski külast. Tagasi vallutati Hruzke, Rubižne, Novovodjane, Petrivka, Vesele ja Zolotõi Kolodjazi küla.

Kindralstaabi teatel kandsid Vene väed piirkonnas suuri kaotusi: 910 hukkunut, 335 haavatut ja 37 vangilangenut. Ukraina üksused teatasid ka kaheksa Vene tanki, kuue lahingumasina, enam kui saja auto ja mootorratta, ühe mitmikraketiheitja, 18 suurtükisüsteemi ja 91 drooni hävitamisest või kahjustamisest.

Stabiliseerimisoperatsioonid jätkuvad Donetski oblasti Dobropillja linna ümbruses, kus viimastel nädalatel on lahingud intensiivistunud. Ukraina ametnike sõnul andis kuus Vene sõdurit end laupäeval Ukraina üksustele vangi.

Ukraina armee kinnitas laupäeval, et Vene väed vallutasid kaks küla Donetski oblastis: Popiv Jari Dobropilljast edelas ja Ivano-Darivka Slovjanskist kirdes.

Vene üksused on intensiivistanud rünnakuid Novõi Šahhove, Rodõnske, Miroliubivka, Novoekonomitšne, Novoukrainka ja Zvirove lähistel ning tugevdanud survet lääne suunas Vuhledari ümbruses, teatas Ukraina Dnipro väekoondis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Vene väed püüavad jõuda Donetski oblasti halduspiirini, et tugevdada oma positsioone võimalikel tulevastel läbirääkimistel.

Zelenski ütles laupäeval, et olukord Donetski oblastis on äärmiselt raske, kuid Ukraina väed teevad Dobropillja ja Pokrovski ümbruses teist päeva edukalt vasturünnakuid.

Dobropillja ümbruse lahingud on viimaste kuude ägedaimad. Ukraina kindralstaap teatas 12. augustil, et Moskva tõi Pokrovski lähistele üle 110 000 sõdur.

Projekt DeepState teatas, et Vene väed on liikunud Dobropillja–Kramatorski maanteel põhja poole, kuigi Ukraina vasturünnakutes on osa sellest territooriumist tagasi võtmud.

Vene vägede rünnakutes hukkus Ukrainas viis inimest

 Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus viimase ööpäeva jooksul viis inimest, vigastada sai 11 inimest.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ballistilise raketiga Iskander-M ja 60 Shahed-tüüpi droonidega, Ukraina õhujõud lasid riigi põhja- ja idaosas alla 40 droon.

Hersoni oblastis korraldasid Vene väed rünnakuid enam kui 30 asulale, kus sai viga kaks inimest.

Donetski oblastis hukkus rünnakus viis inimest. Kaks Raihorodokis, kaks Sviatohorivkas ning üks Kostiantõnivkas. Oblastis sai ka vigastada neli inimest.

Harkivi oblastis sai rünnakutes vigastada viis inimest, kahjustada said elumajad. Kuberner Oleh Sõnehubovi sõnul sai kannatada ka tsiviiltaristu ning üks kortermaja.

Ukraina liikus edasi Sumõ suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel toimus laupäeval rindel 126 lahingkokkupõrget. Vene õhujõud ründasid Ukrainat 48 korral, 83 liugpommiga ning 1699 kamikaze-drooniga.

Ukraina väed liikusid laupäeval Sumõ rindel edasi ligikaudu kahe kilomeetri jagu, päev pärast seda kui USA ja Venemaa arutasid soovi maadevahetuseks.

"Ukraina sõdurid jätkavad vaenlase hävitamist ja oma asulate vabastamist," kirjutas Ukraina kaitsejõudude peastaap laupäeval Telegramis. Peastaabi teatel on Ukraina väed teinud edusamme mitmes piirkonnas Sumõ rindel.

Päev varem arutasid Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump kohtumisel võimalikku kokkulepet, mis hõlmaks maadevahetust Ukraina ja Venemaa vahel. Osana sellest vabastaks Venemaa osad Sumõ ja Harkivi oblastitest, saades vastu territooriumi pooleldi okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastites.

Ukraina idaosas okupeerisid Vene väed Donetski oblastis veel kaks küla, teatas peastaap.

President Volodõmõr Zelenski täheldas sotsiaalmeediapostituses, et olukord Donetskis püsib "äärmiselt keeruline", kuid märkis, et Ukraina väed on korraldanud edukaid vasturünnakuid.

Kaitsejõudude peastaabi teatel liikusid Ukraina väed edasi ka Dobropillija ja Pokrovski suunal Donetski oblastis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 069 950 (võrdlus eelmise päevaga +900);

- tankid 11116 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 143 (+8);

- suurtükisüsteemid 31 589 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1468 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1208 (+1);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 528 (+186);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 821 (+88);

- eritehnika 3942 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Barbara Oja, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

